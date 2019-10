Cantareata k-pop Sulli a fost gasita moarta, prima ipoteza luata in calcul fiind sinuciderea. Politia a transmis ca managerul artistei a fost cel care a gasit-o si a anuntat autoritatile. O ancheta este in curs, iar sinuciderea este luata in calcul.

Starul, care are milioane de fani pe retelele de socializare, a fost membra a grupului F(x) pana in 2015, cand a decis sa urmeze o cariera in actorie.

Sulli, pe numele real Choi Jin-ri, a renuntat la activitatea muzicala dupa ce s-a confruntat cu numeroase abuzuri online. Ea era buna prietena cu Jonghyun, artist k-pop, care s-a sinucis…