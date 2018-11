Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost ridicat de acasa inca din noaptea de duminica spre luni, la cateva ore dupa ce un brailean de 41 de ani a fost gasit injunghiat mortal pe strada. Suspectul in varsta de 37 de ani a fost audiat mai multe ore, iar ulterior a fost arestat pentru 30 de zile, pentru omor. Potrivit…

- Suspectul principal in cazul injunghierii mortale, duminica noapte, a unui barbat pe o strada din municipiul Braila a fost arestat pentru 30 de zile, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan.Este vorba despre un barbat de 37 de ani, care a fost inchis…

- Fenomenul ”Zombi” nu mai este o noutate pe strazile din Romania. Substanța halucinogena K2, care reproduce efectele THC (n.r. tetrahydrocannabinol – o substanța psihoactiva din marijuana), induce stari de paranoia, anxietate, atacuri de panica și episoade psihotice, potrivit specialiștilor. S-a intamplat…

- Marius Valentin Parfenie, un tanar in varsta de 20 de ani, a provocat un adevarat prapad in Braila. Barbatul a injunghiat o persoana, a lovit alte doua pe centura orașului, iar apoi a intrat in plin cu mașina, in mulțimea aflata in fața mall-ului din Braila . In total, zece persoane au fost ranite,…

- Un tanar de 26 de ani a ajuns in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, dupa ce a fost identificat pe strada de oamenii legii, in conditiile in care pe numele sau fusese emis un mandat european de arestare.

- Este vorba despre un barbat identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, relateaza Romania TV. Barbatul a fost retinut in Germania, tara in care fugise dupa comiterea crimei. Suspectul are varsta de 21 de ani. Potrivit postului de televiziune NOVA, barbatul…