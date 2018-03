Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Activitatea parlamentului olandez a fost intrerupta joi dupa ce un barbat a cazut in sala de la balconul vizitatorilor, intr-o posibila tentativa de sinucidere, potrivit mass-media, informeaza dpa. Barbatul a fost luat de ambulanta. Starea lui nu este cunoscuta. O inregistrare…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o serie de declaratii referitoare la afirmatiile false, potrivit carora Spitalul Metropolitan se va construi in 20 de ani:Stare incordata intre PSD și ALDE. Ambițiile prezidențiale ale lui Tariceanu arunca Coaliția in aer Primarul General,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu se mai ferește deloc. Ambițiile sale prezidențiale sunt afișate tot mai la vedere. In ofensiva declanșata liderii ALDE nu se dau in laturi de la nimic: oameni executați, sondaje direcționate și o radicalizare care aduce deservicii aliaților din PSD.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de social-democratul Florin Iordache, și-a reluat activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, in cel mai scurt timp, o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial. El a precizat ca acest subiect va…

- Dezvaluiri șocante: Sebastian Pancovici a mai avut o tentativa de sinucidere. Fiul fostului fotbalist a fost gasit fara suflare de parinți pe 28 februarie. Inmormantarea copilului fotbalistului Florin Pancovici are loc vineri. Sebastian și-a luat zilele miercuri. Avea doar 16 ani. Elev cuminte, el a…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Inaltul oficial european s-a aflat, in aceasta dimineata, la masa discutiilor alaturi de al doilea om in statul roman, parte din sirul de intrevederi pe care il are programat joi. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene are programate joi mai multe intrevederi cu inalti oficiali romani. Deja a discutat…

- Aflat la Bucuresti, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut deja discutii cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Si urmeaza sa mai aiba, in aceasta prima zi a lunii martie, o serie de intrevederi cu inalti oficiali romani. Inca de dimineata, in jurul orei 9, Timmermans…

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere intre partea ucraineana si statele membre in 2016.

- NEWS ALERT UPDATE Tudorel Toader: Kovesi a incalcat sistematic Constituția Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat joi raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Principalele declaratii ale ministrului…

- PNL contesta la Curtea Constitutionala ancheta vizand activitatea SPP Foto: Arhiva. Liberalii au contestat joi, 22 februarie, la Curtea Constitutionala hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de…

- Partidul Național Liberal (PNL) a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) hotararea din 20 februarie 2018 a Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Documente atasate: cncd-mru-autism_35013800.pdf cncd-tariceanu-autism-2014_40040600.pdf Premierul Viorica Dancila i-a numit "autisti" pe europarlamentarii romani care au criticat coalitia PSD-ALDE in Parlamentul European. Reactiile au fost imediate, societatea civila acuzand-o pe Viorica Dancila…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, dar considera necesara modificarea regulamentului pentru a intari rolul de control al Parlamentului, a declarat, marti, liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. "Parlamentul are un rol important in democratie, acela…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, scrie AGERPRES.Intrebat de jurnalisti care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- „Potrivit legii, voi prezenta in Camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfașurata la nivelul Ministerului Public, la nivelul DIICOT, la nivelul DNA. Prezentarea respectivului raport constituie o obligație a ministrului Justiției. Distinct de raportul pe care il voi prezenta…

- UPDATE, ora 18:10 – Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, astazi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. „Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justitiei, am…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT si a Ministerului Public. Declaratiile ministrului: - Am avut o intalnire cu doamna prim ministru, solicitandu-mi sa comunic public raportul. Raportul privind…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marti la ora 14,00 a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite…

- Situația Serviciului de Protectie și Paza, în atenția Parlamentului! Coaliția din Parlament a anunțat înființarea unei comisii care sa ancheteze eventuale implicari în politica a directorului SPP.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- Ministrul de externe olandez Halbe Zijlstra a recunoscut ca a mintit ca ar fi fost prezent la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi vorbit despre planurile sale despre o 'Rusie Mare', scrie luni site-ul olandez de stiri www.dutchnews.nl. Zijlstra a pretins ca l-a auzit pe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Starea de urgenta, in vigoare in Tunisia dupa seria de atentate jihadiste din 2015, a fost prelungita cu o luna, a anuntat vineri presedintia tunisiana, citata de AFP. Seful statului, Beji Caid Essebsi, a decis sa prelungeasca aceasta masura exceptionala pana la 11 martie "dupa consultari cu seful…

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- Scandalul politic in care este prins Serviciul de Protecție și Paza a generat un val de tensiune in interiorul instituției. Dupa ce reprezentanții Coaliției PSD-ALDE au renunțat rand pe rand la protecția SPP, au inceput sa apara informații despre posibile disponibilizari.Liviu Dragnea a refuzat…

- "Astazi aflam, de exemplu, ca- dupa transferul contribuțiilor sociale la angajați- salariile angajaților din tribunale și parchete vor fi mai mici cu 500 lei de la inceputul acestui an. Protestele grefierilor și ale personalului auxiliar din justiție sunt insa doar inceputul revoltelor care vor urma…

- "Dumneavoastra sunteti un om tanar nu aveti varsta mea. Te rog sa o ai si o sa vezi ca trece, si trece bine daca esti atent in viata. Eu tot timpul am fost atent in viata si sunt si la intrebarile dumneavoastra, motiv pentru care va spun ca a trecut", a raspuns Daea, intrebat de jurnalisti daca i-a…

- Kelemen Hunor: Vocea statului roman nu e auzita in politica externa Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice…

- O femeie amenința ca se sinucide, in campusul Universitații de Științe Agricole. Un apel venit la 112 a trimis deja primul echipaj al ISU Timiș, care a ajuns la locul incidentului. Vom reveni cu amanunte.

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu are un mesaj transant pentru presedintele PSD Liviu Drganea: „Nu sunt de acord sa sacrificam partidul si guvernarea pentru rafuielile si ambitiile personale ale unor lideri!“. Tutuianu, aflat la cutite cu Dragnea, sustine ca demisia premierului sau o noua motiune de cenzura…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Directia pentru Tineret si Sport a Municipiului Bucuresti a anuntat ca isi suspenda partial activitatea din cauza imposibilitatii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile fiind foarte mici, intre 1.200 si 2.000 de lei.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției,…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern. Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- Guvernul ar putea fi remaniat în ianuarie, anunța președintele PSD, Liviu Dragnea. Eventuala schimbare, daca va avea loc, va urma dupa o evaluare si o analiza a coalitiei de guvernare. Dragnea spune ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, dar îi…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a opinat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in 2020, ALDE va fi principalul partid de dreapta, iar PSD va fi principalul adversar politic al acestuia.Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor…

- Pe coridoarele Parlamentului, un grup de deputati cu vederi radicale din coalitia proeuropeana de guvernamant ar discuta iesirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), sustine presedintele moldovean Igor Dodon, potrivit Radio Chisinau. Igor Dodon a facut aceasta declaratie pentru…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, in legatura cu ingrijorarea ambasadelor din unele state UE privind Legile Justitiei, ca tuturor misiunilor diplomatice, Comisiei Europene si ambasadorilor romani din tarile UE li se va transmite aceasta legislatie tradusa in limba…