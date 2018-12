Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Ovidiu Gavrilut, subofiter in cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Brasov, pentru savarsirea infractiunilor …

- Un jandarm din Brașov a fost arestat pentru trafic de droguri, dupa ce a fost prins cu 70 de grame de cocaina pura. Militarul tocmai ridicase un colet venit din strainatate, in care se afla drogul. Cocaina, cu o valoare de piața de 15.000 de euro, era ascunsa intr-un ambalaj de patiserie. „La data de…

- La data de 18.12.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Covasna au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului GAVRILUT OVIDIU, subofiter in cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Brasov, pentru…

- Prin incheierea penala nr. 47/DL/16.11.2018, pronuntata in dosarul nr. 2305/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile,…

- Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean ceh, in varsta de aproximativ 45 de ani. Barbatul este acuzat de trafic international de droguri de mare risc. In actul de sesizare…

- La data de 26.10.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a reținerii pe o durata de 24 ore a inculpatului C. D. C., pentru savarsirea infracțiunilor de trafic național și internațional…

- La data de 01.10.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Radu Sorin, pentru savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta. In fapt s a retinut…

- La data de 25.09.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului IFTODE OVIDIU ALEXANDRU, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.…