- Presedintele rus Vladimir Putin amenința Romania. Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca \'teritoriile unde se afla centrele de decizie\', in cazul in care SUA vor instala noile sisteme de armament in Europa. Avertismentele deloc voalate ale lui Vladimit Putin au fost analizate,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat luni la Magnitogorsk (sud-vestul Rusiei), la cateva ore dupa ce o explozie provocata de o scurgere de gaz s-a soldat cu cel putin patru morti intr-un bloc din acest oras, relateaza AFP, Reuters si dpa. Putin, care se pregatea sa sarbatoreasca…

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul respectiv…

- Presedintele rus Vladimir Putin are joi intalnirea anuala cu presa, un eveniment foarte asteptat in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul referitor la intentiile americanilor de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic si o confruntare maritima intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin explica decizia de arestare a activistului rus pentru drepturile omului in varsta de 77 de ani, Lev Ponomariov, spunand ca nu ar dori ca și la Moscova sa aiba loc dezordini ca cele urmarite la Paris. „Doar nu vrem sa avem evenimente asemanatoare cu cele de la Paris, unde…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters.Maria Butina, o…