Sinisa Mihajlovic (50 de ani), antrenorul echipei Bologna, din prima liga italiana, a anunțat, sambata, intr-o conferința de presa, ca sufera de leucemie.

"Cand am primit aceasta veste, am fost șocat. Am stat doua zile in camera și am plans, dar nu au fost lacrimi de teama. Știu ca voi invinge. Este o forma tratabila, ma pot recupera. Voi reuși.

Am antrenat fara probleme pana in luna mai, am calatorit peste tot, am jucat fotbal și nu am simțit nicio durere sau oboseala. A fost totul normal.…