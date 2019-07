Fostul proprietar al rafinariei Antipinsky, cel mai mare producator independent de petrol din Rusia, incarcata de datorii, a fost arestat la Moscova, a anuntat duminica compania intr-un comunicat, transmite luni Reuters.

Grupul New Stream a informat ca seful sau, Dmitri Mazurov, a fost arestat sambata de catre Comisia de ancheta pe aeroportul Seremetievo din Moscova, in momentul revenirii sale in Rusia.

Conform comunicatului grupului care a detinut anterior rafinaria, Mazurov este suspect intr-un caz de frauda. New Stream nu a oferit informatii suplimentare.

Autoritatile…