ŞOC în lumea academică şi teologică. Iisus Hristos ar fi fost fotografiat pe Cruce. Cum arată poza VIDEO In prima duminica a lunii mai a anului 1972, saptamanalul italian "Domenica del Corriere" publica un articol in care era anuntata existenta cronovizorului, scrie click.ro. Un aparat aproape miraculos, cu ajutorul caruia se puteau vizualiza imagini ale unor evenimente petrecute cu mult timp in urma. Pe scurt, istoria, trecutul, puteau fi filmate, vazute, dar si auzite, ca si cand s-ar fi intamplat sub ochii nostri, in timp real. Poate totul ar fi parut o gluma buna, daca dezvaluirea nu venea de la inventatorul aparatului, parintele Marcello Pellegrino Ernetti, un respectat profesor de muzica,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori din Statele Unite au reusit sa reactiveze partial functiile cerebrale ale unor porci, la dupa patru ore dupa ce animalele fusesera sacrificate, relateaza BBC miercuri. Descoperirea ar putea alimenta dezbaterea cu privire la bariera dintre viata si moarte si contribui la gasirea…

- O femeie a fost decapitata și incendiata in zona Bovisasca, din nordul orașului Milano. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au fost tulburați de priveliște. Femeia era decapitata, dar și alte bucați din corpul ei - un picior și un braț - fusesera taiate, a anunțat lanazione.it. Pompierii au fost…

- Toti cei trei aspiranti la prima functie in cadrul nou-infiintatului Parchet European urmeaza sa afle, in doar cateva ore, cum va arata votul in Comisia pentru libertati civile (LIBE). Dupa ce au fost audiati marti la Bruxelles, in Comisiile LIBE si de Control bugetar (CONT), Laura Codruta Kovesi a…

- Rezultatul alegerilor parlamentare de duminica va decide directia in care va merge Republica Moldova, afirma presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați in SUA pentru trafic de droguri - Cei doi s-ar ascunde in Mexic "Maine…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte 37 au fost ranite dupa o serie de accidente în lant produse joi dimineata, în conditii de ceata densa, pe autostrazi din nordul Italiei, au relatat publicatiile Corriere della Sera si Il Messaggero, citate de Mediafax.Primele accidente au avut…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa o serie de accidente in lant produse joi dimineata, in conditii de ceata densa, pe autostrazi din nordul Italiei, informeaza site-ul cotidianului Corriere della Sera, informeaza Mediafax.Citește și: Ipoteza INCENDIARA: serviciile…

- Istoria uzinei Aro incepe in anul 1895!Cum au reușit acesti copii, ceea ce nu a reușit statul? Sa readuca la viața un simbol al mandriei si puterii romanești! .ARO Camarad .ARO Camarad .ARO Camarad ARO Camarad .ARO Camarad .ARO Camarad . ARO a fost una din marcile de succes ale romanilor de dinainte…

- A fost zi de etapa de campionat, fie de runda in Cupa, miercuri, in intrecerile europene. In Italia, Anglia și Spania s-au inregistrat cateva rezultate greu de pronosticat. Anglia, campionat, etapa a 24-a AFC Bournemouth - Chelsea 4-0 Din septembrie 1996, londonezii n-au mai pierdut la o diferența de…