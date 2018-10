Stiri pe aceeasi tema

- Extradat din Romania in Italia pentru o condamnare de peste noua ani de inchisoare data de autoritațile judiciare din Italia, afaceristul italian Ariganello Pasqualino lasa in urma sa in țara noastra cateva legaturi de afaceri interesante. Potrivit presei italiene, Pasqualino are legaturi cu ‘Ndragheta,…

- Musulmanii sarbatoresc noua realizare, iar invitatii sunt pe masura. O biserica germana a devenit moschee dupa ce a fost cumparata de la un investitor privat. Este vorba despre fosta biserica din Capernaum, titreaza Wochenblick.

- Castiga la inceput cate 400 de euro lunar, muncind adesea ilegal, in sudul Italiei, unde au grija de batrani. Cand invata limba si incep sa lucreze oficial, urca spre nordul peninsulei, unde salariul ajunge la 900 de euro. În goana după un câştig mai mare, renunţă însă…

- Asa e programul, 54 de ore, 9 sute si. Asa apare in busta paga (contract) si restul cu ore suplimentare, dar cu orele pe care le faci, alea nu iti apar in busta paga, nu poti tu sa le spui lor, adica nici nu ai voie pana la urma, pentru ca tu trebuie sa te limpezesti si la cap. Astia nu sunt de acord…

- Organizatia PSD Diaspora a catalogat, vineri, intr-un comunicat de presa remis MEDIAFAX, ca fiind „inacceptabile" declaratiile ministrului italian de Interne, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit „sclavi” in Europa. „PSD Diapora ia atitudine si considera inacceptabile…

- Biserica recunoaste patru Evanghelii canonice, scrise de ucenicii lui Iisus: Matei, Marcu, Luca si Ioan. Textele evangheliilor sunt cuprinse in toate editiile Bibliei, teologii argumentand autenticitatea acestor scrieri considerate inspirate de Duhul Sfant. Dar, pe langa cele patru Evanghelii, au fost…

- Lingvistul si eseistul clujean Adrian Papahagi a postat pe Facebook un text in care face comparatie intre experienta crestinilor care „inchid ochii si ridica mainile cantand despre Iisus” si cea pe care o au participantii la cel mai mare festival din Romania, Untold.