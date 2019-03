Stiri pe aceeasi tema

- Zitec, lider pe piata de IT din Romania, specializat in dezvoltarea de solutii, servicii si produse tehnologice personalizate, a incheiat anul 2018 cu venituri de 6 milioane de euro, in crestere cu 22% fata de anul precedent. Pentru anul 2019, compania...

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri cumulata de 8,6 milioane de euro, in crestere cu 18% fata de anul 2017.

- Gerald Cotten a murit pe 9 decembrie 2018, in timpul unei calatorii in India, unde intenționa sa deschida un orfelinat. Omul de afaceri a murit din cauza complicațiilor cauzate de boala Crohn, a anuntat compania sa pe pagina Facebook, iar intr-o declarație scrisa, soția sa, Jennifer Robertson, a…

- Ministrul Federal al Muncii și Asistenței Sociale din Germania, Hubertus Heil, a prezentat un concept pentru pensia de baza, unul din punctele convenite în acordul marii coaliții de guvernare germane. Este un program de miliarde de euro, care va majora, cu pâna la 447 de euro pe luna, pensia…

- Fostul presedinte mexican Pena Nieto ar fi acceptat mita in valoare de 100 de milioane dolari de la celebrul lord al drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman (foto), liderul cartelului Sinaloa, potrivit declaratiilor facute de un martor in fata judecatorilor americani, informeaza postul BBC News, potrivit…

- Leonardo DiCaprio este prins la mijloc din cauza unei anchete care privește un caz de frauda desfașurata de autoritațile americane. Mai exact, i se cere sa returneze un premiu Oscar primit cadou din partea omului de afaceri.