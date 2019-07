Stiri pe aceeasi tema

- FC Botosani si Croitoru au predat la Pitesti o lectie de fotbal pentru artificiala echipa a lui Gigi Becali, titreaza prosport.ro dupa ce moldovenii au invins FCSB, intr-un meci care face istorie in fotbalul romanesc.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a suferit vineri o infrangere dura: Instanța a decis ca CSA Steaua deține palmaresul echipei de fotbal de la inființare, in 1947, pana in 2003. De la preluarea clubului, in 2003, Gigi Becali a susținut ca este patronul Stelei, dar Instanța a decis ca el se poate lauda doar…

- Zi mare, astazi, in fotbalul romanesc. Gigi Becali, patronul echipei FCSB, implineste varsta de 61 de ani. Gigi Becali este unul dintre cei mai controversati, dar si apreciati oameni din fotbalul romanesc, astfel ca de-a lungul timpului acesta s-a obisnuit cu criticile, dar si cu aplauzele din partea…

- FC Botosani l-a vandut in iarna trecuta pe mijlocasul Razvan Oaida la FCSB, incasand 750.000 de euro. Jucatorul a ramas la Botosani pana la finalul sezonului, dar a evoluat foarte putin, fiind mai mult rezerva, potrivit mediafax.Valeriu Iftime, patronul FC Botosani, a discutat cu Gigi Becali…

- Adrian Ilie (45 de ani) se va implica la Pandurii Targu Jiu in urmatorul sezon al Ligii 2. Dupa ce Pandurii Targu Jiu s-a salvat de la retrogradare pe finalul sezonului, gorjenii nu vor sa mai traiasca aceleași emoții și in stagiunea viitoare. Așadar, Pandurii va primi intariri. Oltean la origine, din…

- Ianis Hagi, 20 de ani, este dorit foarte tare de Gigi Becali la FCSB. Patronul ros-albastrilor a oferit suma de 3,5 milioane de euro și 30% dintr-un viitor transfer pentru ca visul sau sa devina realitate.

- Meciul FCSB - CFR Cluj, din ultima etapa a play-off-ului Ligii I, se joaca duminica, de la ora 20.30, conform programului anuntat de LPF, relateaza News.ro.Citește și: Gigi Becali anunța plecarea lui Mihai Teja de la FCSB: 'Nu stiu cine-i ia locul. O sa fac o investigatie, sa vad cine e vinovatul?'…