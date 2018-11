Stiri pe aceeasi tema

- SOC… Iulian Bica, directorul DAPPC Barlad si-a dat demisia! Acesta a informat astazi, in sedinta de comisii a CLM Barlad, faptul ca si-a depus demisia, care este un act unilateral. Motivele pentru care directorul Baca a ales sa paraseasca postul de conducere al Directiei Administrarii Pietelor, Parcarilor…

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Guvernul Republicii Moldova, deocamdata, nu a înaintat Consiliului de Directori ”Gazprom” nicio candidatura la funcția de președinte al SA ”Moldovagaz”. Informația a fost oferita în exclusivitate pentru Sputnik Moldova de secretarul…

- Compania Coca-Cola anunta numirea lui Nikos Koumettis in functia de presedinte al grupului pentru regiunile Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA). Nikos Koumettis il inlocuieste pe Brian Smith, care a fost numit in functia de Chief Operating Officer. Zona EMEA este cea mai mare si mai diversificata…

- Directorul tehnic al naționalei Romaniei, Mihai Stoichița, a incercat sa argumenteze ca "tricolorii" ar fi invins mai clar la Vilnius (2-1 ieri) daca nu ar fi fost un teren cu iarba artificiala, dar a sfarșit prin a se contrazice. "M-au surprins puțin lituanienii. Nu sunt jucatori slabi. Bine ca a…

- O femeie in varsta de 48 de ani, director adjunct al unui liceu din Bihor, a murit in urma intoxicației cu o substanța folosita in deratizare. De asemenea soțul acesteia este internat in stare grava in spital. Cei doi s-au prezentat la spital crezand ca se simt rau dupa ce au mancat o conserva de…

- O femeie de 49 de ani, director adjunct al unui liceu din Bihor, a murit in urma intoxicatiei cu o substanta folosita in deratizare, iar sotul ei este internat in stare grava in spital. Cei doi s-au prezentat la spital crezand ca se simt rau dupa ce au mancat o conserva de ton.

- Procurorul militar Nicolae Lupulescu si-a depus candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de sef al DNA , fiind al doilea candidat care spera sa obțina postul lasat liber de Laura Codruța Kovesi. Nicolae Lupulescu are gradul de general-maior si activeaza la Sectia Parchetelor…