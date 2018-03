Stiri pe aceeasi tema

- Davide Petrachi, fost portar la Lecce, a fost arestat in cadrul unei operatiuni antimafia in Italia, anunta presa italiana.In varsta de 31 de ani, Petrachi, care a jucat un meci in Serie A in sezonul 2011/2012, face parte dintr-un grup de 37 de persoane banuite de trafic de droguri. Potrivit…

- Fostul medic al lui Bayern Munchen, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, a povestit in autobiografia sa despre concedierea de la clubul german la ordinul lui Pep Guardiola. AS.com scrie ca divergențele dintre cei doi au inceput de la sosirea antrenorului de origine spaniola la Bayern Munchen. ...

- Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu consecinte grave, care le pun in pericol insasi existenta, relateaza Reuters. Guvernul elen a decis luni sa suspende pe termen nedefinit…

- Un responsabil al clubului Benfica Lisabona si un informatician din cadrul Ministerului Justitiei au fost inculpati intr-un caz de coruptie implicand gruparea portugheza, au anuntat surse judiciare, citate de Le Figaro. Paulo Goncalves, director al departamentului juridic de la Benfica, arestat marti,…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare in plin scandal in justitie. O celebra deputata rupe tacerea. Aceasta spune ca a primit SMS-uri de amenintare dupa ce a inceput sa faca marturisiri despre Mircea Negulescu de la DNA Prahova. In direct la Romania TV, Andreea Cosma s-a dezlantuit.Citește…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir. Fostul ofițer SRI susține ca in acest dosar exista presiuni uriașe din partea ”statului paralel” și arata ca s-a activat intreg…

- Razvan Burleanu a publicat un articol in care il acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate familiei sale.

- Avand in vedere modificarile legislative aparute, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, care ofera posibilitatea infiintarii si functionarii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, ca structuri cu sau…

- Veste șocanta din Italia! Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM, anunța Digi Sport.Fundașul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil…

- Fundasul roman Vlad Chiriches si-a prelungit contractul cu echipa italiana de fotbal Napoli, de care este legat acum pana in iunie 2022, a anuntat vineri site-ul oficial al liderului din Serie A. Vlad Chiriches si-a prelungit astfel cu patru ani contractul cu echipa la care a venit in…

- Parchetul din Panama a deschis o ancheta cu privire la o eventuala uzurpare de proprietate a unui hotel de lux din aceasta tara din America Centrala legat de presedintele Statelor Unite Donald Trump, scrie AFP. Procurorul general Julio Villarreal a anuntat luni ca anchete au fost deschise ”pentru…

- Radu Anton Ciurtea a fost la viata lui mecanic auto la IRA Cluj, insa s-a pensionat pe motive de boala la varsta de aproximativ 45 de ani. Zilele trecute acesta s-a internat la Clinica de medicina interna III, unde a facut un test INR, de verificare a gradului de coagulare a sangelui. „E de-a…

- Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, sustine ca, la Compania de Utilitati Publice (CUP) "Dunarea" Braila, sub guvernarea PSD si "cu acceptul tacit al primarului Marian Dragomir", "jaful este generalizat", avand in vedere ca societatea a incasat incorect taxa pe apa de ploaie in ultimii trei…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Un dosar penal care ii viza pe fostul deputat PD-L Alin Popoviciu, pe fostul presedinte al CJ Timis si al PD-L Timis, Constantin Ostaficiuc, dar si pe deputatul PMP (fost PD-L) Cornel Samartinean, a fost clasat de DNA dupa sapte ani de la momentul deschiderii anchetei in urma unei sesizari din oficiu.

- Nervi intinși in PSD! O ședința a Consiliului Județean Vrancea a scos la iveala tensiunile majore dintre Marian Oprișan și Liviu Dragnea. In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan.

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma nu s-a prezentat, marți, la DNA Ploiești, unde a fost citat in vederea audierii. In schimb, a intervenit, seara, la un post de televiziune, explicand aceasta absența, dar și pentru a lansa acuzații deosebit de grave la adresa unui magistrat.

- Tariceanu, despre declaratiile Mihaielei Moraru Iorga: Seful statului ia act si trebuie sa mai faca si altceva Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului nu poate 'sa ramana indiferent' la 'dezvaluirile extrem de grave' ale fostului procuror DNA Mihaiela Moraru…

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat prietenul lui Cazacu, Giani Kirita. Daca, la inceput, nu a dat…

- Razvan Burleanu a declarat ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati. SOC in FOTBAL. Razvan Burleanu, chemat de urgenta la POLITIE "Sunt doi fosti angajati care au fost reintegrati…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian...

- Proiectul de sanctiuni al UE pentru a incadra perioada de tranzitie dupa Brexit este "deloc intelept" si "de rea-credinta", a denuntat joi la Londra ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, intr-o declaratie de o virulenta neobisnuita, transmite AFP."Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta…

- Grefierii din toata tara continua protestele si o contrazic pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, care spunea ca nu a fost anuntata despre nemultumirile lor. Protestul personalului auxiliar din cad...

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- Adrian Nastase face acuzații grave la adresa conducerii PSD! Conform fostului premier, actualii lideri social-democrați i-ar usura președintelui Klaus Iohannis misiunea de a caștiga al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Nastase a vorbit despre un posibil blat, care, insa, ar putea fi demontat daca…

- ''Neymar va fi cel mai bun jucator din lume. Si el va fi aici, la PSG'', a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Unai Emery, criticat uneori ca nu prea vorbeste despre starul sau Neymar, in timp ce Ernesto Valverde la Barcelona, cu Messi…

- Scandal si acuzatii grave la Primaria Sectorului 6 din Bucuresti. Cei de la PSD spun ca cei din Opozitie - PNL si USR - ar fi blocat mai multe proiecte. "In ședința de indata convocata de primarul Gabriel Mutu, astazi, 25 ianuarie 2018, a fost propusa spre votare grila de salarizare a angajaților…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- Scandalul imens din interiorul CNA ia amploare de la o ora la alta. O noua reactie virulenta din interiorul institutiei aduce noi acuzatii grave. Radu Herjeu, membru CNA, vorbeste dupa demisia lui Valentin Jucan care ar fi luat aceasta decizie impins de seful PNL, Ludovic Orban.Mai multe detalii…

- Ancheta la liceul din Copsa Mica, judetul Sibiu, dupa ce au aparut imagini cu un profesor care s-ar masturba in sala de clasa. Imaginile au fost inregistrate de o eleva iar cel in cauza este profesor de religie.

- FLUIERASI… Comisia Judeteana a Arbitrilor din cadrul AJF Vaslui organizeaza un curs intensiv de arbitri de fotbal pentru zona Barlad. Cursurile vor fi tinute de Vasile Danila, reprezentatul CJA Vaslui in Barlad. Conditiile de inscriere-admitere sunt: cetatean roman sau cetatean strain cu domiciliul…

- Acuzatii grave SCANDALOS… In comuna Zapodeni, daca dai “dreptul” sefului de post, poti sa faci ce te taie capul. Poti sa furi animale, sa-ti bati vecinii si chiar sa ucizi fara sa fii tras la raspundere. Sunt acuzatii deosebit de grave pe care satenii le aduc sefului de post din comuna, Cristian Neacsu.…

- Fundasul roman Deian Boldor (22 ani), care a evoluat anul trecut in Major League Soccer, la Montreal Impact, va juca din nou la Hellas Verona, dupa cum relateaza portalul TuttoMercatoWeb. Fostul international de tineret a evoluat in sezonul 2016-2017 la Verona, in Serie B, marcand un gol…

- Mihail Tudose spune ca a fost mințit de Carmen Dan și a verificat-o sunand comandantul unui serviciu secret. Martor ar fi fost un ziarist care, cateva minute mai tarziu, il numea pe unul dintre demnitari ”prietenul pedofililor”.

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Adrian Iensci, unul din cei cinci antrenori care au trecut pe la Pandurii in ultimul an, face acuzatii grave. Acesta spune ca sportul romanesc a fost distrus de fenomenul pariurilor. Iencsi sustine ca toti cunoscatorii fenomenului i...

- Un tanar din Suceava sustine ca si-a dus mama la Spitalul Judetean miercuri, 3 ianuarie 2018, iar a doua zi, seara, femeia a murit in spital fiindca medicii n-ar fi tratat-o corespunzator. El declara ca analizele aratau prezenta virusului B si o glicemie mare, iar medicii ar fi lasat-o o noapte intreaga…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o ''serie de grave comploturi'' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului,…

- Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor “minim 156,7 kilometri de autostrada” este “complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana”, aratand ca ar putea fi terminati doar aproximativ…

- Mașina jurnalistei a fost incendiata in luna octombrie de persoane necunoscute, chiar in fata casei, dupa care a explodat. Din mașina nu a mai ramas mare lucru, doar caroseria arsa. Imediat dupa incident, ea acuza ca interlopii au fost cei care i-au incendiat masina ca urmare a unei razbunari,…

- Formația antrenata de italianul-roman Walter Zenga, Crotone, a pierdut la limita, scor 0-1, partida disputata vineri seara, pe teren propriu, in fața liderului din Serie A, Napoli, acesta fiind in primul meci din etapa a 19-a, ultima din anul 2017. ...

- Seria A, etapa a 19-a: vineri, 29 decembrie: Crotone – Napoli 0-1; sambata, 30 decembrie – ora 13.30: Fiorentina – AC Milan, ora 16.00: AS Roma – Sassuolo, Atalanta – Cagliari, Benevento – Chievo, Bologna – Udinese, Sampdoria – Spal, ...

- Fostul primar al orașului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, zis și ”Pinalti”, a fost trimis in judecata de catre procurorii anti-corupție pentru ca ar fi pretins de la directorul Constructii Hidrotehnice Iasi 3% din valoarea contractelor pe care le avea in derulare cu Hidroelectrica Sucursala Bistrita."Procurorii…

- Compania Nationala de Cai ferate "CFR" SA a fost trimisa in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce o persoana a fost lovita de tren in 2014 intr-o gara din judetul Hunedoara, fiindu-i amputata o mana. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca 'incercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema.Miercuri seara, la Antena 3, Tudorel Toader l-a ironizat pe președinte. ”A spus ca…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…