- Etapa lui Jose Mourinho la Manchester United s-a incheiat brusc marti, dar tehnicianul portughez va acoperi gustul amar al concedierii cu cecul gras pe care ar trebui sa-l primeasca, si anume 26 milioane de euro, relateaza ziarul AS. In luna septembrie, insusi Mourinho declara pentru presa italiana…

- Pranzul din prima zi de Craciun este servit dupa ceremonia de la Biserica Dupa ce dimineata, familia regala participa la slujba de Craciun, toti membrii se strang si se bucura de masa special pregatita. Meniul este mereu acelasi si contine: salata cu creveti sau homar, curcan la cuptor si alte preparate…

- In ciuda zvonurilor aparute in ultima perioada, se pare ca Printul William (36 de ani) si Kate Middleton (36 de ani) isi vor petrece Craciunul alaturi de Printul Harry (34 de ani) si Meghan Markle (37 de ani). Vestea vine la doar o zi dupa ce, intr-o miscare de comunicare neobisnuita, Palatul Buckingham…

- Printul Charles, primul in linia la succesiunea tronului britanic din 1952, serbeaza miercuri implinirea a 70 de ani in cadrul unui banchet organizat la Palatul Buckingham, relateaza AFP. Doua fotografii oficiale au fost publicate cu aceasta ocazie. Printul apare alaturi de sotia sa, Camilla,…

- Casa Alba a retras acreditarea de presa a jurnalistului CNN Jim Acosta, la cateva ore dupa un schimb dur de replici cu presedintele Donald Trump la o conferinta de presa. Asociatia Corespondentilor la Casa Alba a emis un comunicat in care condamna „decizia administratiei Trump de a se folosi de Serviciile…

- Familia unui marinar roman a anuntat, la inceputul acestei saptamani, disparitia acestuia de la bordul navei pe care efectua un voiaj international intre Australia si America de Sud, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor SLN Adrian Mihalcioiu.Potrivit liderului…

ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL"