ŞOC în EUROPA. Sfârşit de drum pentru un mare politician Sefii grupurilor parlamentare presteaza o munca incununata de succes mai ales atunci cand lumea nu afla mare lucru despre activitatea lor. In sistemul politic german, ei sunt responsabili cu asigurarea de majoritati in propriul partid pentru liderul formatiunii. Daca liderul partidului se intampla sa fie si seful guvernului, atunci conducatorii grupurilor parlamentare se asigura ca treaba cancelarului decurge cat mai lin si fara probleme - cel putin in teorie. La actualul guvern german insa, treaba nu decurge atat de lin. Deja negocierile de formare a coalitiei de guvernare au fost insotite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Biroul Permanent al Organizatiei Judetene PSD Constanta, intrunit joi intr-o sedinta, a decis cu unanimitate de voturi sa il sustina in continuare pe Liviu Dragnea la sefia partidului si, totodata, face apel la unitate in jurul acestuia, a declarat secretarul executiv al filialei, Lucian Lungoci. Potrivit…

- Au fost puse in vanzare la ARCUB și la Teatrul Mic biletele pentru spectacolele din cadrul Platformei Internaționale de Teatru București #5 cu tema „istoria cu i mic” Anul acesta Romania implinește oficial 100 de ani, la fel ca alte țari din jurul ei, care au supraviețuit epocii marilor imperii. Cu…

- Constantenii au ajuns la limita rabdarii, iar nemultumirile lor nu sunt plasmuiri politice, asa cum obisnuiti sa va justificati orice esec, sustine presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca.Liderul liberal spune ca "oamenii sunt suparati ca nu pot iesi afara seara din casa, ca nu pot merge…

- Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania are o misiune imposibil de indeplinit pana in 2020, asa o cum cer directivele europene in privinta reciclarii deseurilor si risca amenzi usturatoare. Pe scurt, printre principalele obiective se numara minimum 50% rata de reutilizare si reciclare…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) se distreaza pe cinste in vacanța. Astazi a filmat o noua reclama pentru sponsorul tehnic. Filmari pentru Nike Agitație pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, camere, lumini și multa lume. In centrul atenției, numarul unu WTA, Simona Halep, filmand un video…

- Viorica Dancila iși face bilanțul primelor șase luni de guvernare. Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un avertisment catre miniștri, și anume sa comunice mai mult, iar acest lucru urmeaza sa se faca in perioada urmatoare. Despre o posibila remaniere guvernamentala, Liviu Dragnea a afirmat ca in coalitia…

- "Presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, a discutat cu domnul Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului federal german de Externe, despre perspectivele si prioritatile Romaniei in exercitiul detinerii, pentru prima data de la aderare, a Presedintiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…