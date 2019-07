Şoc în cinematografie, un important regizor a murit la 55 de ani. În două luni urma să facă un nou film Autor a opt lung-metraje, Pol Cruchten si-a dedicat toata viata filmului, iar in luna septembrie avea in plan sa turneze o a noua pelicula. Jeanne Geiben și compania de producție Red Lion au anunțat moartea acestuia, miercuri dupa-amiaza. "Pol Cruchten a murit in timp ce se afla la La Rochelle. Cauza decesului nu este cunoscuta inca", se spune inj comunicatul oficial. Nascut la 30 iulie 1963 la Petange, Pol Cruchten a absolvit Școala de Studii de Film de la Paris (ESEC). Este autorul a opt filme de lung metraj, iar in septembrie se pregatea sa filmeze in Mauritania al noualea sau film,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

