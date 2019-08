Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații-bomba arunca-n aer cazul dispariției copilei Alexandra Maceșanu (15 ani), tanara rapita și violata de Gheorghe Dinca, la Caracal!Chiar daca a trecut o saptamana de cand nepoata lui Alexandru Cumpanașu a fost data disparuta, instituțiile de forța au facut mișcarea mult așteptata…

- Alexandru Cumpanasu reactioneaza dur cu privire la cei care se ocupa de ancheta de la Caracal! Acesta sustine ca este foarte importanta finalizarea cercetarilor, mai importanta decat evaluarea psihiatrica a lui Gheorghe Dinca.

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Nu doar polițistul i-a vorbit de sus și n-a crezut-o pe fata de 15 ani rapita, ci și femeia care i-a raspuns prima, operatoarea de la 112, care este angajata a Serviciului de Telecomunicații Speciale. ”Mi-a venit sa ma tavalesc pur și simplu pe jos cand am ascultat convorbirile prin care Alexandra Maceșanu…

- Alexandru Cumpanasu, presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei si unchi al Alexandrei, s-a prezentat la Parchetul General pentru a depune plangere fata institutiile care au actionat in cazul crimelor de la Caracal si care, potrivit acestuia, nu si-ar fi facut datoria.

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…