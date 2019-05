Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principe Nicolae a anunțat ca a realizat un test de paternitate din care reiese ca este tatal copilului Nicoleta Cirjan. Nepotul Regelui Mihai a mai precizat ca astfel și-a asumat responsabilitatea fața de fetița, cu toate ca a afirmat ca nu a avut o relație cu mama acesteia. Nicolae a precizat…

- Eugen Neagoe (51 de ani) nu sta mult fara echipa. Tehnicianul roman este in discuții avansate cu un club din Grecia, acolo unde va merge chiar maine pentru a discuta toate detaliile contractului. „Nu am discutat cu nimeni de la Universitatea Craiova. Sunt ceva discuții și in țara, dar și in strainatate.…

- Ilie Nastase i-a povestit intr-un interviu jurnalistului Ion Cristoiu cum a ajuns sa fie general in Armata Romaniei. El spune ca la depunerea juramantului a fost ajutat și cineva i-a șoptit textul pentru ca nu-l știa.Citește și: Topul copiilor de mari fotbaliști - Companie selecta pentru Ianis…

- Coincidența uimitoare. Un cuplu din China a descoperit recent ca sunt amandoi in aceeași fotografie, facuta cu 11 ani inainte sa se cunoasca, in vremea cand erau adolescenți, scrie digi24.ro.

- Meghan Markle se pregatește sa nasca, dar ea a "spart" inca o tradiție a Casei Regale Britanice inainte de marele eveniment. Ea nu vrea sa nasca in spitalul unde s-au nascut soțul ei, dar și copiii cuplului Prințul William și Kate Middleton. Meghan Markle a renunțat la aripa Lindo a spitalului St. Mary′s,…

- Rusoaica Maria Butina, care a recunoscut ca a lucrat ca agent rus in SUA, urmeaza sa fie condamnata la 26 aprilie, a anuntat joi la Washington judecatoarea Tanya Chutkan, transmite Reuters potrivit Agerpres. Butina, in varsta de 30 de ani, care a fost retinuta in iulie 2018 si de atunci se…

- Viata i-a oferit cel mai frumos cadou, dar problemele nu o ocolesc! Diana Dumitrescu a dat nas in nas cu oamenii legii si a trebuit sa ofere cateva explicatii. Vedeta a povestit tot ce s-a intamplat in platoul emisiunii "Rai Da Buni".

- Statele Unite au promis luni o "reactie rapida" la orice "amenintare, violenta sau intimidare" impotriva opozantului venezuelean Juan Guaido, recunoscut de Washington ca presedinte interimar, la intoarcerea acestuia la Caracas, informeaza France Presse. "Statele Unite acorda o mare importanta intoarcerii…