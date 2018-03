Stiri pe aceeasi tema

- Totul a inceput la intersecția strazii Lidia cu Calea Martirilor. Șoferul autobuzului care transporta muncitori pentru o fabrica din Timișoara și cel al unei mașini de teren au inceput sa se șicaneze. Conducatorul mijlocului de transport in comun și-a continuat drumul pe strada Lidia, pana…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IJP Ilfov au efectuat, miercuri, opt perchezitii pe raza judetului, dar si in Bucuresti, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste doua milioane de euro. Potrivit IJP Ilfov, actiunea, care s-a desfasurat sub coordonarea…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea Pianu, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii…

- Politistii l-au retinut pe un tanar de 19 ani, suspectat de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul neinmatriculat si cu numar fals, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului si avand dreptul de a conduce suspendat.

- Potrivit sursei citate, politistii au stabilit ca barbatul decedat se angajase, in calitate de pieton, in traversarea strazii prin loc nepermis. Soferul implicat in accident, un barbat de 62 ani din Timisoara, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv. La locul accidentului…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in […] The post Crima…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- Andrei Stoica și Anda Adam, dupa Exatlon: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimoșilor care a parasit competiția „Exatlon”, in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat la Wowbiz, alaturi de Anda Adam, și ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Multiplul campion mondial…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 02.40, pe strada Republicii din municipiul Blaj, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 18 ani, din comuna Craciunelu de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 02.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau in Piata Dacia din municipiul Sebes, l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Un judecator de la Tribunalul Timiș a fost implicat intr-o altercație intre doua grupuri, in zona Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Magistratul și inca o persoana din grupul rival au fost raniți, informeaza HotNews.ro. Polițiștii și procurorii fac o ancheta in acest ...

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- ACTIUNE PENTRU PREVENIREA COMERTULUI ILEGALIn perioada 1-8 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au actionat pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit, cu precadere a comertului ilicit…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Femeia și barbatul calatoreau impreuna cu tramvaiul. La un moment dat, barbatul a inceput sa o loveasca cu pumnii pe femeie, apoi a injunghiat-o. O calatoare, martor al intregii scene, l-a alertat pe vatman si a sunat la 112. "In cursul zilei, politistii au fost sesizati cu privire…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- Vineri, 2 martie 2018, in jurul orei 13.50, politistii de ordine public din Abrud l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de…

- Vineri, 2 martie 2018, in jurul orei 17.40, politistii din Teius, in timp actionau pentru combaterea excesului de viteza pe DN 1, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 de km/ora, pe un sector de drum unde limita maxima de viteza…

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un barbat depistat in trafic la volanul unui autoturism, avand dreptul de a conduce suspendat. La data de 4 martie, in jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au oprit pentru control un barbat, de 27 de ani, din Simleul Silvaniei,…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie care se afla la volan deși avea dreptul de conducere suspendat.”La data de 28 februarie a.c., în jurul orei 12:20, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul Rutier, au depistat o femeie de 36 ani, din comuna…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Trei barbati, cu varsta cuprinsa intre 25 si 38 de ani, sunt cercetati pentru furt dupa ce au fost surprinsi de politisti in timp ce transportau 18 copaci cu o caruta, pe care ii taiasera ilegal dintr-o padure.

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Angajat al Complexului Energetic Oltenia, un barbat in varsta de 43 de ani din orasul Rovinari, care avea permisul suspendat, a fost prins conducand un autoturism cu placute de inmatriculare realizate artizanal, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei…

- Exatlon 18 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. Sportivul s-a zvarcolit de durere in tabara „Faimașilor”, dar a incercat sa ascunda totul. Cu toate acestea, problemele s-au agravat. Ion Oncescu a strans din dinți cat a putut de tare, dar intr-un final a recunoscut ca…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto care se afla la volan deși avea permisul suspendat.Acesta a fost depistat de oamenii legii chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, pe strada Memorandumului.”La data de 13 februarie a.c., în…

- Furtul s-a petrecut in 5 februarie intr-un supermarket amplasat in Piața Balcescu din Timișoara. In imagini hoțul poate fi observat cum se mișca in spatele batranului și iși mascheaza mana de camera cu un ghiozdan. Cu toate acestea, manevra poate fi observata ușor și momentul in care hoțul…

- Un buzoian a fost arestat preventiv dupa de ce de la inceputul lunii septembrie a anului trecut si pana acum a fost prins de patru ori conducand desi are permisul suspendat. Potrivit Politiei Buzau, barbatul, in varsta de 46 de ani, din localitatea Gomoiesti, a fost prins miercuri la volan pe DN…

- Politistii au deschis doua dosare penale pe numele a doi galateni, de 20 si 40 de ani, care au fost depistati la volanul unor autoturisme, desi nu aveau permis de conducere sau acesta era suspendat.

- Polițiștii de la Rutiera au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat în trafic sub influența alcoolului și cu permisul de conducere suspendat.Mai exact, la data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Un șofer de 45 de ani din Gorj a fost prins la volan de polițiștii din Sibiu, deși avea permisul suspendat. In urma verificarii in baza de date, polițiștii au constatat ca gorjeanul a avut permisul suspendat de 47 de ori in ultimii...

- Totul, spun taximetriștii, ar fi pornit dupa ce cinci șoferi de la Uber le-ar fi agresat un coleg in zona parcarii Iulius Mall. Cel agresat a anunțat prin stație cele intamplate și a cerut ajutorul colegilor. Zeci de șoferi de taxi, aflați in Timișoara la momentul solicitarii, au plecat in viteza…

- Doi indivizi specializați in furturile din mașini au picat pe mainile polițiștilor din Faget. Infractorii, in varsta de 52 și 54 de ani din Timișoara sunt acum cercețati pentru mai multe furturi din zona de vest a țarii. Polițiștii au reușit in cele din urma sa deslușeasca modul de operare al hoților.

- Șoferi, nu mai parcați aiurea! Oamenii legii nu mai stau la discuții și cheama muncitorii SDM sa ridice mașinile parcate ilegal. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au continuat acțiunile organizate in comun cu reprezentanții SDM in vederea luarii masurilor…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 17.15, politistii Postului de Politie Abrud l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Reghin, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74A, pe raza localitatii Roșia Montana, avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Un barbat din Malini a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni la regimul rutier si reținut in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava dupa ce s-ar fi urcat la volan avand permisul de conducere suspendat, ar fi acrosat un pieton si ar fi parasit locul faptei. Accidentul s-a ...

- La data de 8 ianuarie a.c., politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din municipiul Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de…

- In perioada 5-6 ianuarie forțele poliției au desfașurat o ampla acțiune de prevenție a faptelor antisociale. Astfel au fost depistați doi șoferi in stare de ebrietate, unul in varsta de doar 21 de ani, și un alt conducator auto care avea permisul de conducere suspendat.

- Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta doi cetateni romani care transportau, cu un autoturism, cantitatea de 140 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 27.12.2017, in jurul orei 21.40, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea,…