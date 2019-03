ȘOC! Guvernul s-a bătut cu Robor-ul până au crescut ratele De altfel, singurele excepții aduse sunt cele care privesc tot statul: acesta este scutit de extra taxe cand se imprumuta de la banci, dar nu și noi. Mai mult, modificarile in continuare avantajeaza protejații de partid și interesele speciale ale unora, in detrimentul nostru al tuturor, susține deputatul USR Claudiu Nasui. Guvernul a acuzat in nenumarate randuri ca din cauza ROBOR si a modului in care este calculat romanii platesc rate mari la creditele in lei si a promis ca va gasi o varianta prin care sa le faca viata mai usoara celor care au contractat imprumuturi in moneda nationala. Asadar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a acuzat in nenumarate randuri ca din cauza ROBOR si a modului in care este calculat romanii platesc rate mari la creditele in lei si a promis ca va gasi o varianta prin care sa le faca viata mai usoara celor care au contractat imprumuturi in moneda nationala. Asadar, a luat decizia…

- Ministrul a purtat, in ultimele zile, discutii cu reprezentanti ai bancilor si ai fondurilor de pensii, legate de modificari care ar trebui aduse OUG 114. Vineri, Teodorovici a anuntat o noua formula de calcul pentru ROBOR.”Printre cele mai importante sunt decuplarea ROBOR-ului de partea…

- ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, continua sa creasca. Indicele a urcat miercuri la 3,25%, cel mai mare nivel din 21 noiembrie 2018, cand a fost tot 3,25%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Marti, ROBOR…

- Guvernul nu a inclus in bugetul pe 2019, la categoria venituri estimate, taxa pe activele financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%, denumita si "taxa pe lacomie". "Incepand cu 1 ianuarie 2019, prin ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018, s-a instituit taxa pe…

- "Nu am avut in vedere niciun act normativ de acest gen care sa aduca catre buget astfel de resurse financiare. O sa vedeti in urmatoarele ore cand o sa afisam si proiectul de buget. Am auzit in spatiul public ca, daca aceasta ordonanta nu ar fi fost data, bugetul nostru nu s-ar fi inchis asa cum…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca sunt false informatiile conform carora bugetul pe 2019 nu s-ar fi inchis daca nu era adoptata Ordonanta de urgenta nr 114/2018, subliniind ca ordonanta a avut toate avizele si ca "s-a incercat din foarte multe zone sa blocheze acest act…

- Odonanta de urgenta ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, la mai bine de o saptamana de la adoptare. In 21 decembrie, in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea…