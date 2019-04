Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump povesteste, intr-un interviu publicat vineri, ca a vrut sa o numeasca pe fiica sa Ivanka, de 37 de ani, in fruntea Bancii Mondiale, intrucat "se pricepe foarte bine la cifre", relateaza AFP. "Este o adevarata diplomata", explica Trump intr-un interviu…

- La doar o zi dupa ce a fost ales in postul de președinte al PSD Gorj, Mihai Weber transmite un mesaj dur catre noii aleși din conducerea partidului! Cei fara rezultate vor fi inlocuiti, amenința Weber, in cazul in care nu vor avea rezultate. Presedintele PSD Gorj, Mihai Weber, proaspat ales in functie…

- Presedintele american, Donald Trump, a numit-o vineri pe diplomata Kelly Knight Craft in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU pentru a o inlocui pe Nikki Haley, dupa anuntul neasteptat al retragerii fostei purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, analizeaza "toate optiunile" pentru a aloca fondurile necesare construirii zidului la frontiera cu Mexicul, anunta Casa Alba, sugerand ca este posibila decretarea starii de urgenta. Intrebata daca Donald Trump va promulga proiectul de acord elaborat de negociatorii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a desemnat miercuri seara pe David Malpass pentru functia de presedinte al Bancii Mondiale, in efortul de reformare a institutiei internationale. Analistii spun ca este o alegere controversata dat fiind ca este vorba despre un apropiat al liderului american si un cunoscut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a desemnat miercuri seara pe David Malpass pentru functia de presedinte al Bancii Mondiale, in efortul de reformare a institutiei internationale, informeaza postul NPR si site-ul de stiri Axios.com, potrivit mediafax.Citește și: Consultanții au apasat butonul…

- Sunt soti, parinti si parteneri de afaceri. Sunt prieteni, dar si coechipieri. Si nu sunt doar doi oameni inalti – ea are 1,80 cm, iar el 1,91 cm –, ci si joaca in liga celor mari! Atat prin genetica lor, dar si prin cunostintele dobandite, Ivanka si Jared par sa se fi nascut unul pentru celalalt.

- Numele posibililor inlocuitori ai lui Jim Yong Kim in fruntea Bancii Mondiale au inceput sa circule si printre acestea se afla cel al fiicei presedintelui Donald Trump, Ivanka, in prezent consilier la Casa Alba, a informat vineri cotidianul Financial Times, relateaza AFP.David Malpass, unul…