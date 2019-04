SOC! Cui i-a lasat-o Basescu pe Udrea!

Stiri pe aceeasi tema

- Din Costa Rica, dupa o perioada indelungata in care nu a mai facut comentarii cu privire la vreo situatie din tara, ca e vorba de politica sau nu, fosta sefa a PMP-ului a tinut sa anunte public faptul ca a facut “o constatare”, dupa cum recent a marturisit, prin intermediul unei retele de socializare.…

- Intortocheate au mai fost si caile anchetelor derulate de catre Directia Nationala Anticoruptie, in chiar vremurile de glorie ale statului paralel, de ajunsese sa-si salte ”tintele” de pe strada ziua in amiaza mare, dar nu se atingeau in schimb de sursele de venit ale acestora. Cu toate ca, nu de putine…

- Fostul președintele Traian Basescu face spectacol in studioul B1 TV. Acesta a declarat ca președintele Klaus Iohannis se poate folosi de referendumul pe Justiție pentru a-și face campanie electorala."Aici discutam despre oameni politici. Președintele ramane un om politic, indiferent de cat…

- Dupa ce a fugit Udrea, i-am scris lui Basescu (sunt convins ca n-a citit) “rezista, Basescule, rezista! Ti-a placut, nu, ti-a cam placut cum a facut Tolontan Dosarul Transferurilor? Atunci mi-a placut si mie cum a a rezolvat-o pe Udrea!”. Alaltaieri, insa, chiar mi-a placut de Basescu. E bun, n-ai ce-i…

- Pe 10 octombrie anul trecut titram ”Arestarea lui Udrea, operatiune 100% a SUA”, dezvaluind ca au fost declansate inclusiv procedurile specifice pentru a i se acorda fostei ”Blonde de la Cotroceni” statutul de martor protejat al FBI. Singura conditie pusa de ”doamna de fier” a regimului Basescu ca…

- Atunci cand Traian Basescu avertiza ca rusii se afla la doar sase ore de Romania, nici nu stia ca avea sa fie contrazis in scurt timp. Pentru ca ”falanga fesebista” a Moscovei este deja mult mai aproape, deja ”fortand intrarea” in tara noastra. Dar nu cu tancuri sau cu portavioane, ci cu ajutoare umanitare…

- Cu toate ca pana si apropiatii lui Darius Valcov recunosc ca acesta cu greu mai putea fi tras in jos din ”sferele inalte” in care chiar este premier de facto, iata ca influentul consilier al Vioricai Dancila s-a trezit cu un dus rece care l-a trezit de urgenta la realitate. Pentru ca dupa ce Dancila…

Maria Julia Coutinho a devenit prima ziarista de culoare care a prezentat in acest weekend stirile la postul national Globo, considerat cel mai influent din Brazilia si cu aproape 50 de ani de existenta, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro.