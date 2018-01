Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, care ani de zile a fost coleg cu agentul Eugen Stan la Brigada Rutiera din București, are dosar penal pentru înșelaciune, potrivit Digi24.ro.

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a cerut demisii in masa, ale sefilor din Politia Romana, dupa mediatizatul caz al pedofilului politist. Seful direct al lui Eugen Stan a fost suspendat din functie, dar Carmen Dan vrea mai mult.A

- Marian Godina il critica dur pe unul dintre consilierii ministrului de Interne, Carmen Dan. Asta dupa ce Vali Riciu a postat pe Facebook un text cu titlul “Noi, avem treaba!” in care infiera faptele politistului violator si se plangea ca el, prsonal, este atacat fara motiv. Un lider de sindicat l-a…

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- In opinia liderului sindical, acest lucru constituie 'o problema'. In mass media au aparut mai multe articole in care sunt citati lideri ai unor sindicate din Politie care au contestat cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si care au atras atentia ca unul dintre consilierii personali…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei.Intr-un mesaj postat marti pe Facebook,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca porecla politistului pedofil era "Violatorul", dar cu toate acestea nimeni nu s-a sesizat si nu a reactionat, desi Eugen Stan este principalul suspect al unor cazuri similare petrecute anterior.

- Dezvaluiri socante ies la iveala in cazul lui Eugen Stan, pedofilul politist, prins luni dimineata dupa ce a agresat doi copii intr-un lift, din Capitala. Se pare ca barbatul ar mai fi suspectat in alte 15 cazuri, comise incepand cu anul 2009.

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Pompierii chemați sa stinga un foc izbucnit in Capitala au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat. Informațiile de pana acum indica faptul ca iubita lui l-ar fi ucis și dupa ar fi pornit intenționat focul pentru a-și ascunde fapta.

- Anul trecut au intrat in insolventa in total 8.000 de companii. Numarul companiilor intrate in insolventa a crescut cu 7,82% in pri­me­le unsprezece luni din acest an fata de pe­rioa­da similara a anului trecut, la 8.256, cea mai mare crestere fiind in­re­gis­trata in judetul Calarasi…

- Noi detalii in ancheta privind SPIONAREA ministrului Carmen Dan. S-a aflat cui apartine microfonul gasit in casa Microfonul descoperit in casa ministrului de Interne, Carmen Dan, a fost montat de o persoana privata, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala, arata datele anchetei. Dispozitivul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica.

- SAVALIUC CRISTIAN Nascut in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Data nașterii: 31-08-1970 Cetațenie: ROMANA Domiciliat in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Localitatea: FOCSANI Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Fapta: Evaziune fiscala Semnalmente Inaltime…

- Casa ministrului de Interne, Carmen Dan, nu a fost verificata, pentru ca nu exista procedura. Miercuri seara, Carmen Dan a anunțat ca a gasit un dispozitiv de ascultare intr-o priza din casa. ”Sa lași un ministru fara protecție pentru ca nu exista procedura e de o gravitate extraordinara,…

- "In contextul creat de identificarea unui dispozitiv de interceptare in locuinta doamnei ministru Carmen DAN, DGPI, in calitatea sa de structura specializata a MAI, coopereaza cu Politia Romana si Serviciul Roman de Informatii, in vederea evaluarii situatiei si dispunerii masurilor legale ce se impun.…

- IPJ Alba vine in sprijinul candidatilor inscrisi la concursurile care urmeaza sa fie organizate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, cu detalii despre modificarile la proba sportiva. In 22 noiembrie a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 917 Ordinul nr. 144, de modificare si completare…

- Vestea mortii celebrului interlop Nikos Chatzakis a cazut ca un trasnet pentru familie si prieteni! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat in noaptea de marti spre miercuri cu Nikos si cum si-a gasit sfarsitul in numai cateva ore. Familia si-a pus avocatii la treaba si este hotarata…

- Protestatarii din București au ajuns in marș duminica seara in Piața Universitații din Capitala, urmand sa se indrepte spre Palatul Parlamentului. Conform unor surse din Jandarmerie, sunt in strada peste 12.000 de oameni, scrie Agerpres. In Piața Universitații se ține un moment de reculegere in memoria…