Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de sambata, 29.06.2019, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (S.J.U.B.M), in cadrul Laboratorului de Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie Intervenționala (L.A.C.C.C.I.), o echipa medicala multidisciplinara (cardiologie, chirurgie vasculara…

- Medicii dermatologi din cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare se confrunta cu un numar crescut de pacienți care apeleaza la serviciile lor pentru diverse probleme specifice verii. Arsurile solare reprezinta una din cele mai grave consecințe imediate, provocate de…

- Potrivit medicului șef al secției de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI), dr. Stoicovici Adriana, in cursul anului curent, pana la data de 12 iunie, la nivelul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare au existat 7 donatori de organe. S-au recoltat 2 corduri, 6 ficați, 7 perechi…

- Asociația Prietenii Spitalului ”Dr. Constantin Opriș” concureaza cu un proiect in competiția naționala, RO SMART in Țara lui Andrei. „Pornind de la experiența noastra in inființarea și gestionarea Biroului Pacientului din cadrul Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, dorim…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este partener intr-un proiect amplu, organizat cu prilejul Zilei Naționale a Testarii Consumului Personal de Alcool. In acest context, toți cei care doresc sa participe activ la cea mai mare testare naționala privind consumul personal…

- Inceputul lunii iunie a adus primul caz de intoxicație cu ciuperci la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Este vorba despre un pacient adult care, dupa ce a beneficiat de primele ingrijiri din partea medicilor de la urgente, a fost internat in…

- Vineri, 31 mai 2019, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare a avut loc un eveniment deosebit cu și pentru copii. Zeci de artiști de la Palatul Copiilor i-au incantat pe cei prezenți cu un spectacol de muzica ușoara, dans modern și popular. In aplauzele publicului s-a desfașurat…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare se alatura demersului de interes public care vine in sprijinul nemijlocit al cetațeanului, in vederea promovarii Aplicației „APEL 112”. In acest sens, va transmitem ca, la data de 15 februarie 2019, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)…