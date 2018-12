Şobolanii şi porumbeii ''înlocuiesc speciile emblematice'' Transformarea pamantului in teren agricol si fundatie pentru ridicarea oraselor favorizeaza aceleasi specii peste tot in lume, conform unui nou studiu citat miercuri de BBC. Vietuitoare precum sobolanii si porumbeii inlocuiesc speciile mai putin raspandite, care pot supravietui doar in anumite habitate, sustin oamenii de stiinta. Cercetatorii au analizat 20.000 de animale si plante din 81 de tari. Ei au descoperit ca speciile care ocupa o suprafata intinsa au tendinta de a se inmulti in zonele in care oamenii utilizeaza pamantul. Insa speciile de fauna si flora care traiesc pe suprafete mai restranse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

