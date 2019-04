Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din comuna Budesti, municipiul Chisinau, le-au declarat razboi celor care nu respecta curatenia. In aceste zile, angajatii primariei, ajutati de cativa localnici, salubrizeaza toate spatiile publice din sat.

- Autoritatile maghiare au informat Politia de Frontiera romana ca incepand cu data de 14.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei , pana in data de 15.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei si din 16.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei , pana in data de 17.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei , circulatia rutiera pe teritoriul…

- Un azil privat de batrani din localitatea Liebling, judetul Timis, a fost inchis, dupa ce autoritatile au constatat ca rezidentii traiesc intr-o casa fara baie, fara sala de mese, cu toaleta in curte si lenjerii de pat murdare.Un numar de 11 batrani au fost internati la azilul privat de la…

- Orașul Belushya Guba din ahipelagul rusesc Novaya Zemlya se confrunta cu o problema neobișnuita: a fost invadat de urșii polari in cautare de hrana. Situația ii bucura pe localnici, care se declara incantați de prezența urșilor, dar ii și sperie, pentru ca animalele pot fi imprevizibile.

- Locuitorii din cartierul Narciselor vor avea strazi asfaltate in acest an. Autoritatile promit demult modernizarea infrastructurii stradale in zona caselor din cartierul Narciselor, dar nu au mai reusit sa se tina de cuvant. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat acum ca au fost alocate…

- La Pitești, telefonul mobil ii scapa pe șoferi de amenzi, atunci cand sunt in cautarea unui loc de parcare. Autoritatile au creat un site unde orice conducator auto poate vedea locurile de parcare unde are voie sa isi lase autoturismul, precum si locurile interzise.

- 38 de romani au fost ucisi pana acum de gripa. intre acestia, o femeie de numai 33 de ani si doi barbati. Este un numar mare de decese, dupa cum a declarat chiar vineri ministrul Sanatatii. Autoritatile vor decide saptamana viitoare daca declara sau nu epidemie. Sunt aproape 6.000 de cazuri de imbolnaviri…