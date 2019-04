Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati au murit in aceeasi zi, unul in Italia, altul in Romania. Fratii au murit din acelasi motiv, transmite Libertatea. Cei doi frati sufereau de cancer. Cand mama lor se afla la capataiul unuia, langa un pat de spital, celalalt frate a murit in Italia, potrivit ziarului Libertatea. „Dragi Prieteni,…

- Cel mai cunoscut interlop din Romania s-a stins din viața, rapus de cancer. Pagina de Facebook a lui Nicu Maharu, fost iubit al Simonei Sensual a fost luata cu asalt de apropiații indurerați."Nicu Maharu se lupta de mai bine de un an cu aceasta boala. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic…

- Maria-Jose Leao Dos Santos, femeia care l-a inspirat pe textierul francez Etienne Roda-Gil sa compuna versurile pentru "Joe le Taxi", hitul interpretat de cantareata Vanessa Paradis, a murit la varsta de 64 de ani, potrivit Le Parisien.Dos Santos, care locuia in suburbiile pariziene, a murit…

- Medicul turc Ceyhun Bozkurt, care a venit in Iasi luna trecuta pentru a oferi o a doua opinie copiilor bolnavi de cancer, nu avea aviz de practica in Romania, consultatiile oferite fiind considerate ilegale de catre Colegiul Medicilor (CM), filiala Iasi. Reprezentantii Colegiului Medicilor sustin ca,…

- Un bloc de 8 etaje s-a prabușit in partea asiatica a Istanbulului. In urma incidentului, 2 oameni au murit și alți 4 au fost raniți. Potrivit primelor relatari, cladirea s-a prabușit dupa o explozie. Chiar daca nu se știe inca numarul oamenilor care se aflau in bloc, presa din Turcia arata ca 24 de…

- Bogdan, tanarul bolnav de cancer care nu a primit nici o șansa in Romania, a fost salvat intr-o clinica din Turcia. Dupa operație, acum el a facut și primii pași prin salon și se simte mult mai bine.

- Incercare grea pentru una dintre cele mai numeroase familii din Romania. O femeie, mama a 18 copii, a murit la 49 de ani, rapusa de cancer. Cel mai mic dintre copiii ramasi orfani de mama are cinci ani.

- Miracol pentru tanarul ajuns la tratament in Turcia. Bogdan a fost trimis sa moara acasa, dupa numeroase internari in Romania. Dupa o mobilizare impresionanta a oamenilor, tanarul a ajuns la o clinica din Turcia unde a primit vesti extraordinare.