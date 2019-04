Remanierea guvernamentala va fi o tema in CEx al PSD, in conditiile in care Rovana Plumb deschide lista candidatilor PSD la europarlamentare, ea fiind ministrul al Fondurilor Europene, au precizat sursele citate. De asemenea, un alt membru al Cabinetului Dancila care este si candidat la alegerile pentru PE este mininistrul pentru romanii de pretutindeni Natalia Intotero.



De asemenea, sursele mentionate de Mediafax au adaugat ca vor fi discutii si despre nemultumirile social-democratilor cu privire la ministrul Justitiei Tudorel Toader.



Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat,…