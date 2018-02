Stiri pe aceeasi tema

- Soarta lui Mihai Chirica in PSD urma sa fie judecata astazi la amiaza de catre sefii organizatiei judetene, insa intrunirile Biroului Permanent Judetean (BPJ) si Comitetului Executiv (CEx) au fost amanate. Astazi dimineata, in jurul orei 09:00, membrii BPJ au inceput sa fie anuntati ca nu se mai tine…

- Primarul Mihai Chirica intra astazi la judecata sefilor organizatiei judetene a PSD Iasi. Forul de conducere al filialei va decide daca il exclude sau nu din partid, alaturi de doi apropiati ai sai: Gabriel Harabagiu (viceprimar) si Sorin Iacoban (fost deputat). Aseara, ei au primit sprijinul organizatiei…

- Biroul Municipal Largit a decis, miercuri, continuarea activitații lui Mihai Chirica, primarul orașului, in cadrul PSD Iași. Ceilalți doi membri care așteptau cu sufletul la gura votul, viceprimarul Gabriel Harabagiu și social-democratul Sorin Iacoban, au fost și ei ușurați sa afle decizia, bucurandu-se…

- Modul in care angajatii peticeau gropile de pe bulevardul Alexandru cel Bun din Iasi a fost filmat de un trecator. Muncitorii nu se obosesc sa incalzeasca asfaltul, ci il toarna ca pe nisip.

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- Primarul Mihai Chirica a comentat in aceasta seara posibilitatea excluderii sale din PSD. Edilul a facut declaratiile dupa o dezbatere publica pe tema bugetului local, fiind interpelat pe subiect de „Ziarul de Iasi". „Am auzit si eu zvonurile astea referitoare la o asemenea posibilitate. Eu nu am inteles…

- Cititi mai jos postarea pe Facebook a europarlamentarului de Iasi: Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca s-a constituit pluton de executie la comanda lui Dragnea pentru ca Mihai Chirica, primarul Iasului, Gabriel Harabagiu, viceprimar si Sorin…

- Primarul Mihai Chirica va lua luni legatura cu edilul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru a vedea daca se va putea in continuare asigura legatura aeriana dintre cele doua orase. Primarul Iasului sustine insa ca nu trebuie sa ne punem baza doar in Blue Air, sugerand ca si alte companii ar putea veni cu…

- Dezbateri lungi au avut loc din nou in timpul sedintei Consiliului Local pe tema poluarii din Iasi. Primarul Mihai Chirica sustine, asa cum a facut si inainte, ca statiile de monitorizare a calitatii aerului sunt amplasate gresit, oferind valori mult mai mari decat cele reale ale pulberilor. Mihai Chirica…

- Primarul Mihai Chirica intinde o mana noului guvern sustinut de coalitia PSD-ALDE. Seful municipalitatii a declarat ieri ca Iasul „ramane deschis in continuare pentru o colaborare fireasca, decenta si motivata de succes". In plus, el a precizat ca noii membri ai cabinetului condus de Viorica Dancila…

- Surpriza pe scena politica locala: primarul Mihai Chirica, membru PSD, a avut ieri cuvinte de lauda pentru seful Partidului Pro Romania, Victor Ponta. Edilul Iasului a spus despre acesta ca a fost premier intr-un guvern performant si este in continuare atasat de valorile Romaniei. Ponta a fost zilele…

- Primarii a doua comune teleormanene invecinate, Beuca și Dracșanei, respectiv Cristea Berechet și Ion Glonț se afla in situația de a-și pierde mandatele daca magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ii va gasi vinovați in procesele intentate acestora de catre Agenția Naționala de Integritate.…

- Adus la spital in condițiile in care, la patru ani, avea greutatea unui bebluș de noua luni, copilul a facut progrese in cele cateva luni de internare, iar peste alte patru luni poate fi externat. In luna noiembrie a anului trecut, la spitalul de pediatrie Sfanta Maria din Iași a fost adus Gabriel,…

- El a mai spus ca a vorbit cu Carmen Dan si despre probleme care tin de organizarea Ministerului Afacerilor Interne. Intrebat daca a vorbit cu ministrul Carmen Dan si despre demiterea sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierul interimar a raspuns: "Asta este o situatie pe care o sa o analizam…

- Sedinta CEx al PSD | Codrin Stefanescu: Vom avea o sedinta mai furtunoasa ca niciodata. Suntem toti cu nervii la pamant Comitetul Executiv al PSD se intruneste luni la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage…

- Trei oameni au fost atacati de caini, la Iasi. Si nu este vorba despre animale fara stapan, infometate, ci despre unele antrenate pentru lupte. Cei doi caini au scapat dintr-o curte si s-au napustit asupra unei tinere de 21 de ani. Au ranit-o pe aceasta si pe cei doi oameni sariti in ajutorul ei. Victimele…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Primarul Mihai Chirica a inspectat joi lucrarile de modernizare a suprafetei de joc de la Sala Polivalenta, lucrari incepute la finele anului trecut. Conform graficului de lucrari, acestea ar trebui finalizate pe 25 ianuarie. Sistemul de pardoseala sportiva este din parchet masiv de artar, de tip Connor…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a declarat ca premierul Mihai Tudose nu ar avea de ce sa aștepte intrunirea Comitetului Executiv de la Iași pentru a-i cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan."Indiferent daca ii place sau nu doamnei Dan sau daca le place colegilor mei…

- Un barbat din judetul Iasi este suspectat ca si-ar fi ucis sotia, dupa care, alaturi de fiul sau de 17 ani, ar fi ingropat-o pe un camp. Minorul ar fi fost obligat sa ajute la inhumarea mamei, fiind amenintat, la randul sau, cu moartea.

- PROIECTE…La Poienesti, o comuna batuta de vremuri si de soarta, lucrurile se misca. Si se misca destul de bine, pentru ca noua conducere a primariei vrea sa lase investitii solide pentru cei care vor urma la conducerea localitatii. Nelu Manole Caragata, primarul ales in 2016 de poiesteni, nu a avut…

- Gabriel, baietelul de 4 ani, care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi cantarind cat un bebelus, a inceput sa ia in greutate dupa ce medicii l-au hranit saptamani la rand cu ciocolata.

- „Ma simt total dezamagit, e o dezamagire personala si profunda pentru ca nu au tinut cont nici de mesajele pe care le-au spus, au facut din visele noastre un dezastru si, din pacate, si din viitorul lor si al copiilor lor, motiv pentru care nu pot sa fiu multumit", a spus Mihai Chirica. Potrivit edilului,…

- Este Uber sau nu o companie de transport care ar trebui sa se supuna acelorași reguli ca firmele de taxi? Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida astazi asupra viitorului acestei companii, scrie Bloomberg.

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei "intervinldquo; in procesul dintre Polaris si Municipiul Constanta Magistratii de la Curtea Suprema au stabilit primul termen in dosarul in care judecatorii din Iasi au constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Pe 14 decembrie 1989, in Iași, studenții, copiii unora dintre noi, incercau sa ia cerul cu asalt, ne spuneau ca știu ce inseamna Libertatea, Demnitatea și Speranța. N-a fost sa fie. Securiștii de ieri, profesioniștii oprimarii, unii dintre liderii economiei de astazi, și-au facut datoria. Ba… a fost…

- Soarta crunta pentru un tanar ucis cu ranga in Zagra, județul Bistrița. Barbatul, in varsta de 27 de ani, a fost omorat in bataie de un prieten cu care urma sa plece sa munceasca in Austria. Devastata de durere, mama tanarului spune ca și-a pierdut soțul in urma cu cinci ani, cand a fost ucis de o ruda…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, incepand de miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei. Emisiunea este disponibila in magazinele Romfilatelia…

- Conducerea Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi vrea sa extinda Unitatea de Primire Urgente (UPU) printr-un proiect european, iar la finalul lunii trecute Consiliul Judetean (CJ) Iasi a aprobat primii pasi in acest sens. Astfel, CJ a decis alocarea a 130.524 de lei pentru proiectul numit „Extindere…

- "Dezastru pe toate planurile la bilantul de final de an al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere! 0 km de autostrazi, 0 km de variante de ocolire, 0 km de drum national finalizati in 2017!", scrie Asociatia Pro Infrastructura. "In afara sectorului de 15 km dintre Dumbrava si…

- In urma cu o saptamana, in fata Mitropoliei a fost amenajat un mic altar in memoria regelui Mihai. Portretul Majestatii a fost fost pus pe gard intre coroane si alaturi de un drapel, iar pe jos au fost aprinse zeci de lumanari si au fost aduse buchete de flori. Lumanarile ard zi si noapte, iar iesenii…

- Boxerul Eusebiu Tirjoman, medaliat cu bronz la CE de cadeti, la categoria 50 kg a fost desemnat cel mai bun sportiv al CSM Iasi la probe olimpice. Eusebiu are legitimare dubla cu AS CONVAL si este pregatit de antrenorul Ioan Baetu. Pe locul II s-a clasat arcasul Cosmin Frai (locul IV la CE de Field)…

- Cinci angajati ai Spitalului de Psihiatrie Grajduri din Iasi au comis-o: in timpul serviciului, au consumat alcool, fara sa le pese ca sunt inconjurati ce unii dintre cei mai periculosi criminali. Toti cinci au fost dati afara de sefi, iar incindentul a iesit la iveala dupa ce trei dintre petrecareti…

- Protestul desfasurat, luni seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarea legilor justitiei s-a incheiat fara incidente, in zona mai ramanand dupa ora 21,30 numai cateva zeci de protestatari, in timp ce in unele orase din tara cum ar fi Sibiu sau Cluj au fost pichetate sediile PSD.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, luni, daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii…

- Justitia din Belgia va lua la 14 decembrie decizia privind extradarea liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si a altor patru responsabili catalani inculpati in tentativa de secesiune a regiunii spaniole, relateaza media belgiene preluate de AFP si dpa. Anuntul in acest sens a fost…

- In prezent, utilizarea fosfaților in prepararea produselor menționate anterior NU este permisa de legislația europeana, dar exista de excepții de la aceasta regula. Comisia Europeana a elaborat o propunere legislativa prin care propune sa se permita utilizarea fosfaților in aceste produse alimentare.…

- Baschetbalistii oradeni au fost invinsi de catre marea rivala, U BT Cluj-Napoca, intr-un mod frustrant, cand mai erau doar doua secunde de joc. Echipa clujeana s-a impus din nou in fata noastra (oare pentru a catea oara?), in final de meci, dupa ce formatia oradeana parea ca are victoria…

- A inceput consultarea publica privind proiectul bugetului municipiului Iasi pentru anul 2018. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca iesenii vor putea completa 5.000 de chestionare in acest sens, care pot fi gasite la Centrul de Informatii pentru Cetateni si la cele cinci centre de cartier. Propunerile…

- Curtea de Apel Chisinau urmeaza sa decida daca tatal adolescentului de 14 ani, din satul Verejeni, raionul Telenesti, care si-a impuscat mortal prietenul in timp ce se jucau, va fi cercetat penal la libertate. Asta dupa ce procurorii au contestat decizia instantei raionale, prin care acesta fusese…

- Tribunalul Alba va decide soarta fostului primar al Devei, Mircia Muntean, care, aflat in inchisoare din aprilie 2017, a depus o contestatie la executarea pedepsei de sase ani de inchisoare. Initial, solicitarea lui a fost judecata la Tribunalul Bucuresti, care si-a declinat, insa, competenta, instantei…

- "Știți care e defectul lui Dinamo? Ca sunt prea mulți oameni care se ocupa de mașinile de la club, le curața, le fac revizia și le pun benzina. Eu am vorbit cu Miriuța și are mașina de schimb. Mașina lui este la service, la revizie. Dansul nu se ocupa de aceste chestiuni.Nu e prima data…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat intr-o conferința de presa, ca iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie, de Ziua Naționala. In prima faza vor fi aprinse doar luminițele din zona centrala, urmand ca in aproximativ o saptamana sa fie pornite și cele din restul orașului. In acest an pentru targurile…

- Astazi are loc Referendum pentru demiterea primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, noteaza NOI.md. In capitala și in suburbii sint deschise 307 secții de votare. Cele mai multe secții de votare sint in sectorul Botanica al capitalei, care este și cel mai numeros sector al orașului. Aici vor fi 70…

- Nicolae Guta a ținut dieta, Nicoleta a suferit o intervenție chirurgicala de micșorare a stomacului, in timp ce fiul acesteia, Gabriel, a a fost și el supus unei operații numita gastric bypass. Impreuna, cei trei au dat jos nu mai putin de 125 de kilograme

- Turcii s-au saturat de Mircea Lucescu (72 de ani), dupa doar doua luni si jumatate. Patru infrangeri in sase meciuri este bilantul inregistrat de „Il Luce” pe banca tehnica a primei reprezentative a semilunei.

- CSU Alba Iulia a pierdut la Viena, primul meci din dubla cu Flying Foxes, scor 68-81 (10-20, 20-25, 27-22, 11-14), contand pentru Liga Europei Centrale, echipa lui Manuel Rodriguez inregistrand al doilea eșec la rand in competiția continentala. Soarta partidei s-a decis in prima jumatate, in care gazdele…