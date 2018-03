Soarta lui Codrin, tânărul cu boală rară. Izolat de mic, scos mereu ”în afara vieții” Este tanar și i-ar placea sa lucreze, așa cum i-ar fi placut sa aiba prieteni cu care sa se joace cand era mic. Dar nu a avut parte de aceste bucurii, marunte pentru unii, esențiale pentru Codrin. Pentru ca el s-a nascut cu o boala rara, acondroplazia. O boala congenitala caracterizata prin oprirea creșterii oaselor membrelor, in special la brațe și la coapse, in contrast cu dezvoltarea normala a trunchiului și cu dezvoltarea parțiala a capului. Oamenii acondroplazici au membrele scurte și prezinta modificari caracteristice ale conformației feței. De aceea, copiii il ocoleau, iar acum adulții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

