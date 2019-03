Soarta Laurei Codruţa Kovesi, decisă prin videoconferinţă. Procurorul-şef european ar putea fi decis în aprilie "Era normal sa se intample chestia asta. Eu nu ma asteptam la niciun rezultat, era mai mult decat normal si decat sigur. E prima intalnire, isi spune fiecare echipa opiniile... Deci era absolut, absolut normal", a declarat pentru MEDIAFAX europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu, dupa prima runda de negocieri. Colegul sau liberal, eurodeputatul Siegfried Muresan, a afirmat miercuri runda de negociere va avea loc prin videoconferinta si un printr-o intalnire directa intre Consiliul UE si echipa PE. „Ce se va intampla in continuare? Urmatoarele intalniri vor avea loc pe 27 martie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

