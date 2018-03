Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului 1942, specialistii Reich-ului realizasera deja progrese importante in tentativa lor de a produce o arma nimicitoare, care ar fi putut sa le ofere nazistilor un avantaj decisiv fata de aliati.

- Vezi daca te afli in acest top si incearca sa iei masuri. Care este zodia care ascunde suferinte mari, dar zambeste mereu? Afla ce spun astrele! Citeste si HOROSCOP: Zodiile norocoase ale lunii aprilie Sagetator- horoscop Aprilie 2018 Chiar daca e mai mereu fericit, Sagetatorul…

- Un drum de marmura ii aduce pe calatori in satul Alun din Tinutul Padurenilor. In ultimele decenii, cele peste 50 de case ale sale au fost parasite de localnici. Un lucru ciudat se intampla de cateva luni in locul de poveste.

- Proiecte pentru invațamant, sport, cultura, religie, dezvoltare publica sau transporturi Bugetul local al comunei Ștefaneștii de Jos pentru anul 2018 și planul anual al achizițiilor publice a fost aprobat in ședința ordinara a Consilului Local din data de 16 martie, dand astfel posibilitatea punerii…

- FC Arges - Ripensia, 2 - 1 (2 - 0) FC Arges a trecut cu scorul de 2 - 1 de cei de la Ripensia Timisoara, in primul meci jucat de alb-violeti in fata pro- priilor suporteri pe acest an si, totodata, cu un nou tehnician la carma echipei. Dupa doua jocuri foarte spectaculoase, cu Miroslava si Luceafarul,…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a comentat intr-o postare pe Facebook rezultatele extrem de slabe de la simularea examenului de Evaluare Nationala. Pop da vina pentru aceste rezultate pe... "presedintii de dreapta".Directiva de partid: Ce trebuie sa spuna PSD-istii care apar la TV…

- In vreme ce majoritatea istoricilor dau ca data certa de retragere a trupelor sovietice din tara anul 1958, sunt si voci care spun ca Romania a ramas, inca multi ani, sub jugul de la Rasarit.

- Sunt doua luni de cand Cristina Manea a plecat printre ingeri. Argeseanca s-a stins din viata dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Aceasta a fost rapusa de o boala ce nu i-a permis sa se bucure nici de faptul ca a devenit mamica. Soarta crunta a acestei tinere argesence a impresionat pana la lacrimi…

- O bunica de 86 de ani, sprijinita de un nepot, a reusit ceea ce autoritatile statului nu au reusit sa faca de zeci de ani. A ridicat un monument in memoria ostasilor romani cazuti pe frontul de est in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Acolo, in iunie 1941, in urma unui bombardament al rusilor, a […]

- Titlul de campioana a ramas singurul obiectiv al celor de la FCSB, dupa eliminarile rusinoase suferite in Europa League si in Cupa Romaniei. Echipa lui Nicolae Dica trebuie sa recupereze doua puncte fata de liderul CFR Cluj, iar antrenorul se afla sub presiune.

- Un cercetator a calculat probabilitatea statistica a declansarii unui nou razboi. Conform barbatului, cei ce au crezut ca au trait 70 de ani de pace de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial sint naivi. Cercetatorul Aaron Claust, din cadrul Universitatii din Colorado, a utilizat analizele statistice…

- 4 martie e duminica marilor incertitudini italiene. Pot prelua populistii eurosceptici puterea? Va fi posibila formarea unei majoritati guvernamentale sau Italia va reveni la traditia instabilitatii? Soarta proiectului relansarii UE se joaca la Roma. Intre necunoscute, un reper inconturnabil: Berlusconi.…

- Este tanar și i-ar placea sa lucreze, așa cum i-ar fi placut sa aiba prieteni cu care sa se joace cand era mic. Dar nu a avut parte de aceste bucurii, marunte pentru unii, esențiale pentru Codrin. Pentru ca el s-a nascut cu o boala rara, acondroplazia. O boala congenitala caracterizata prin oprirea…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, aproape scapata de revocarea propusa de ministrul Tudorel Toader, și-a prezentat bilanțul activitații din 2017 nu numai intr-un cadrul festivist și triumfalist, ci cu o statistica sucita, ca sa nu se vada realitatea dezastruoasa, precum la ședințele de partid dinainte…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, va fi audiata astazi in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader. La CSM…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Un roman a condus eliberarea orasului Villeurbanne de sub ocupatia germana in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce zgomotul armelor a tacut, Georges Filip Lefort s-a intors in Romania, pentru a cladi comunismul. Desi era un rasfatat al vremurilor, a fugit din nou in Franta, unde a luat-o de la zero.…

- In decizia privind revocarea șefii Direcției Naționale Anticorupție și eventuala numire a unui inlocuitor exista doua forțe majore și o forța minora. La un capat al mesei avem Partidul Social Democrat care, prin reprezentantul sau Tudorel Toader, poate iniția procedura de revocare și, in cazul in…

- Activitatea politica a sefului Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va fi analizata astazi in cadrul unei sedinte a PSD Targu Jiu. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Targu Jiu si presedintele Organizatiei Municipale a PSD, a declarat ca in sedinta de astazi va fi analizata activitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se pregateste de marele anunt privitor la revocarea sau mentinerea in functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Raportul va fi prezentat, joi, la ora 18.00, la Ministerul Justitiei. "Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Partidul Renew (Reînnoire), fondat anul trecut după ce mişcarea lui Macron…

- Minerii de la Cariera Roșiuța au postat pe facebook imagini infioratoare cu locurile de munca in care-și desfașoara activitatea. In ultima vreme, minerii din CEO au aratat in dese randuri condițiile din cariere, oamenii fiind revoltați din cauza veniturilor salariale mici in comparație cu ale funcționarilor…

- Acum circa 13 luni, la 22 ianuarie 2017, intr-o zi de duminica, domnul presedinte Klaus Iohannis iși lua pe el canadiana roșie si iesea in Piata Universitatii, in mijlocul a zeci de mii de romani care doreau sa apere statul de drept. „Am venit aici (…) ca sa-mi arat indignarea ca o gașca de oameni…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Imagini dure inregistrate la un centru de plasament din Ramnicu Valcea au fost date date publicitatii miercuri, 14 februarie. Conducerea Directiei Judetene pentru Protectia Copilului Valcea si oficialii Politiei desfasoara o ancheta.

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, urmeaza sa se redeschida marti, dupa ce specialistii au reusit sa dezamorseze si sa evacueze o bomba germana de o jumatate de tona datand din Al Doilea Razboi Mondial, transmite AFP."Aeroportul va fi deschis normal maine",…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, joaca tare. Aceasta a pus gand rau unei categorii de pensionari care nu vor mai avea parte de cresteri. Mai mult, Vasilescu vrea sa-i scoata din randul pensionarilor pe cei care au vechime mica sau deloc.Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, IN CONTRE cu…

- Biroul Municipal Largit a decis, miercuri, continuarea activitații lui Mihai Chirica, primarul orașului, in cadrul PSD Iași. Ceilalți doi membri care așteptau cu sufletul la gura votul, viceprimarul Gabriel Harabagiu și social-democratul Sorin Iacoban, au fost și ei ușurați sa afle decizia, bucurandu-se…

- Mormantul unui artist cunoscut, ingropat la Vama Veche, a fost devastat de un preot. Artistul Andrei Negulescu a primit in urma cu ceva timp, un diagnostic necruțator din partea medicilor, dupa mai multe probleme pe care le-ar fi avut la nivelul gatului: cancer esofagian. In cele din urma, acesta s-a…

- Un obuz ramas din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit de o echipa de muncitori pe un stadion din Balti in timpul unor sapaturi. Muncitorii de la o firma privata executau lucrari de montare a unor piloni pentru sistemul de iluminare a stadionului orasenesc.

- Marturii emotionante ale unor supravietuitorilor lagarelor de munca fortata din Uniunea Sovietica dezvaluie suferintele si umilintele extreme la care au fost supuse sute de mii de femei, la mijlocul secolului trecut. Printer victimele Gulagului s-au aflat si numeroase romance.

- Complezența, piruete protocolare, sagețele otravite, discursuri sforaitoare și adevaruri amare rostite cu zambetul pe buze, joi, 1 februarie, in Aula Academiei Romane, cu prilejul aniversarii volumului cu numarul 200 din Colecția „Opere fundamentale”

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Senatul Poloniei a votat, joi, în favoarea unui proiect de lege pentru incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti în cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul

- Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul La Repubblica.Trenul efectua o cursa intre orasele Milano si Cremona.

- ”Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”, a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren. ”Apreciez…

- Cele doua intalniri au loc inainte de plenul comun al Parlamentului privind investirea Guvernului Dancila, conform surselor citate de Agerpres. Saptamana trecuta, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor purta discutii cu toate grupurile parlamentare si cu parlamentari individual pentru a-i convinge…

- Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a convocat duminica un inalt diplomat polonez, pentru a-i cere "o clarificare cu privire la votul asupra unei legi, denuntate de Israel, referitoare la rolul polonezilor in Holocaust", informeaza AFP. Aceasta lege prevede inchisoare pentru orice…

- Primarii a doua comune teleormanene invecinate, Beuca și Dracșanei, respectiv Cristea Berechet și Ion Glonț se afla in situația de a-și pierde mandatele daca magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ii va gasi vinovați in procesele intentate acestora de catre Agenția Naționala de Integritate.…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre…

- O aplicatie mobila menita sa masoare gradul de satisfactie al celor care circula cu mijloacele de transport in comun dintr-un mare oras al Romaniei arata ca serviciul de transport public primeste doar o nota de trecere.

- Soarta chestorului Bogdan Despescu, șeful Poliției Române, va fi tranșata astazi în Guvern. Premierul interimar Mihai Fifor a spus ca va analiza, împreuna cu Carmen Dan, ce decizie se impune.

- Un caine-erou din armata americana care a participat activ la cel de-Al Doilea Razboi Mondial a primit postum, luni, cea mai importanta decoratie acordata animalelor pentru acte de eroism, echivalentul distinctiei Crucea Victoria, informeaza luni Press Association. Chips, o incrucisare…

- Reuniune speciala la Parlamentul din Budapesta dupa declaratiile premierului roman Seful comisiei pentru afaceri externe a parlamentului de la Budapesta a convocat o reuniune speciala pentru marti dupa-amiaza cu privire la remarcile "inacceptabile si impardonabile" ale premierului roman Mihai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida miercuri daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare.DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare…

- HISTORY® transmite in premiera, incepand din 10 ianuarie, serialul „Mecanicii de la Hauk Designs” care urmareste modul in care sunt create masini off-road personalizate, inspirate de istorie, care pastreaza un design modern si neslefuit. In fiecare miercuri, de la ora 21:00, mecanicul Kenny Hauk si…

- Decesul Regelui Mihai I, in 5 decembrie 2017, a fost considerat unul dintre cele mai importante momente ale anului care s-a incheiat. Ce se intampla acum cu membrii Casei Regale si controversele legate de ajutorul pe care autoritatile vor sa il dea acestora, cititi in materialul MEDIAFAX.

- Inchisoarea de pe Insula Alcatraz a avut unii dintre cei mai temuti criminali si gangsteri din istorie. Printre acestia, au existat si 19 prizonieri din poporul Hopi. Nu au comis cele mai mari crime, ba chiar singura lor crima a fost sa se opuna...

- Cateva zeci de mii de romani si reprezentanti a caselor regale din intreaga lume si-au luat adio, la sfarsitul anului 2017, de la ultimul suveran al Romaniei, regele Mihai. Regele Mihai a murit pe 5 decembrie, la resedinta sa din Elvetia, la varsta de 96 de ani. Disparitia sa a fost deplansa…