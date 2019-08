Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi inalți oficiali au discutat pret de o ora. In cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte legate de viitorul comisar european din partea Romaniei, inclusiv in ceea ce privește conturarea…

- Liderul PSD Viorica Dancila nu s-a ajuns, luni, la Vila Lac 1 unde trebuia sa aiba o discuție cu Calin Popescu Tariceanu și mai mulți lideri ALDE, in cadrul ședinței coaliției. Ședința fusese programata pentru ora 12.00, insa premierul nu a sosit. Conform Antena3, liderul PSD s-a scuzat invocand motive…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca l-a pus pe ganduri faptul ca nu a fost consultat in privința desemnarii comisarului european, in contextul speculațiilor cu privire la o ințelegere intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis: „Aceasta maniera de…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica Dancila, spunand ca in prezent Guvernul functioneaza din inertie si este nevoie de un gest puternic, de forta al sefului Executivului. “Nu sunt…

- Calin Popescu Tariceanu a revenit asupra anunțului privind incheierea unei alianțe politice cu Victor Ponta, modificandu-și postarea inițiala de pe Facebook și inlocuind ”am hotarat” cu ”am discutat”. ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am discutat o viitoare…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- USR „se opune categoric” proiectului de rectificare bugetara in contextul in care proiectul nu a fost publicat oficial de Guvern, fiind inca in lucru. Potrivit unui mesaj transmis pe Facebook, formațiunea „someaza guvernul Dancila sa dea dovada responsabilitate fiscal-financiara”: „Liderii coaliției…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, miercuri, ca ALDE refuza “pactul” propus de Klaus Iohannis, pe care il acuza ca iși depașește atributele constituționale. “La consultarile pe care le-am avut, nu a facut nici cea mai mica mențiune in legatura cu acest subiect. Deturneaza sensul…