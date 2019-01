Stiri pe aceeasi tema

- Spania, Germania, Franța și Marea Britanie l-au avertizat pe șeful de stat venezuelean Nicolas Maduro ca trebuie sa organizeze alegeri anticipate in termen de opt zile, altfel statele europene il vor recunoaște oficial pe liderul opoziției, Juan Guaido, care s-a autoproclamat zilele trecute „președinte…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, s-a declarat dezamagit ca parlamentarii conservatori "au pus interesul politic mai presus de interesul național" și au ajutat-o pe Theresa May sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. "Daca nu putem avea alegeri generale, poporul britanic trebuie sa aiba ultimul…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Marti, 18 decembrie, la Bruxelles, ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a avut o intrevedere cu Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini.Discutiile cu oficialul UE au fost axate pe stadiul pregatirilor pentru preluarea si exercitarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut primele declarații dupa semnarea acordului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romanii nu vor avea nevoie de vize pentru a calatori in Marea Britanie, a anuntat președintele Romaniei dupa negocierile de la Bruxelles pentru Brexit. Acordul…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, duminica, 25 noiembrie a.c., la reuniunea extraordinara a Consiliului European (art.50) de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Obiectivul acestei reuniuni este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE). De asemenea, membrii…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…