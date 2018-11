Soarele intră în semnul Săgetător. Aspecte pozitive și benefice pentru toate zodiile Soarele intra in zodia Sagetator pe data de 22 noiembrie 2018 și va parcurce acest semn timp de aproximativ o luna, dupa care va intra in zodia Capricorn. Fața de alte tranzite solare, acesta va fi deosebit de important pentru toate zodiile, deoarece se petrece exact in semnul zodiacal in care se afla Jupiter, planeta marilor beneficii, prin urmare va fi dublu susținut va avea un impact mult mai puternic. Soarele reprezinta energia și, la modul general, tranzitul acestuia vine cu o influența pozitiva și benefica asupra tuturor semnelor zodiacale. Atunci cand Soarele intra in Sagetator ne cere… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

