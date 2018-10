Soarele intră azi în semnul Scorpion. Iată cum îți influențează zodia! Soarele iși incepe tranzitul prin semnul Scorpion in data de 23 octombrie 2018. Aspectul astral este, la modul general, unul benefic și va dura aproximativ o luna, ulterior intrand in zodia Sagetator. Soarele reprezinta energia, iar atunci cand intra in semnul Scorpion ne stimuleaza sa ducem lucrurile la limita, pe principiul totul sau nimic, ne indeamna sa luptam pentru a deține puterea absoluta și, totodata, ne indeamna la transformare. Soarele in Scorpion este precum Pasarea Phoenix care renaște din propria cenușa. Este un moment de impact in zona sexuala, financiara și a secretelor, informațiilor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

