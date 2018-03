Șoarece filmat în Kaufland, Arad, răsturnare de situație: Campanie de denigrare, șantaj Filmarea a fost realizata la unul din magazinele Kaufland din Arad. Imaginile extrase de catre angajații Kaufland, de pe camerele de supraveghere, ar arata ca șoarele a fost plasat in magazin la raftul de lactate. Reprezentanții Kaufland precizeaza, potrivit Antena 3, ca ”Avem motive bine intemeiate sa credem ca aceasta filmare este orchestrata și parte dintr-o campanie bine pusa la punct de denigrare a companiei, inceputa in urma cu 2 saptamani. In magazinul din Arad ultima procedura de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a avut loc saptamana trecuta și, in urma acesteia, magazinul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Inca un soarece a fost filmat pe rafturile unui magazin. Apartine aceleasi companii vizitate de rozatoare in urma cu doua saptamani. Imaginile din Arad si din Curtea de Arges sunt suspecte, considera reprezentantii lantului de hipermarketuri, in conditiile in care, sustin ei, ar fi cu deratizarea la…

- Un judecator de la Tribunalul Timiș, secția civila, a fost atacat pe strada. Potrivit primelor informații prezentate la Antena 3, se pare ca judecatorul se intorcea de la o petrecere. Ramane de vazut care a fost motivul scandalului și cum s-a intamplat totul. Poliția a deschis o ancheta in acest sens.

- Un judecator de la Tribunalul Timiș, secția civila, a fost atacat pe strada. Potrivit primelor informații prezentate la Antena 3, se pare ca judecatorul se intorcea de la o petrecere. Ramane de vazut care a fost motivul scandalului și cum s-a intamplat totul. Poliția a deschis o ancheta in acest sens.

- Soarecele a fost surprins in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, scrie aradon.ro. Șoarecele a fost filmat in timp ce se plimba pe…

- Poliția este solicitata sa intervina într-un caz ce se petrece pe strada Fagului, din Cluj-Napoca. Un barbat a fost filmat în repetate rânduri în timp ce arunca cu bolovani în autoturismele care trec pe strada. ”Cluj-Napoca,…

- Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, peste 9.250 de automarfare au trecut prin punctele de trecere de la frontiera de vest, iar pentru fluidizarea traficului a fost marit numarul arterelor de control la Nadlac II, Bors, Nadlac si Varsand. Traficul pentru autoturisme si mijloacele de…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr un dosar dosar de inselaciune, informeaza Antena3.ro. Acesta este acuzat ca ar fi vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in SUA. Si fiul manelistului este cautat. Leo de la Strehaia a fost escortat,…

- Vestea ca Sebatian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, s-a sinucis i-a bulversat profund pe toti cei care l-au cunoscut. Tanarul a decis sa-si puna capat zilelor pentru ca nu mai putea sa traiasca fara iubita lui, care se stinsese in urma cu un an.

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Procesul in care presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si abuz in serviciu, se reia dupa ce s-a schimbat judecatorul cauzei si, potrivit jurisprudentei, magistratul care a preluat dosarul trebuie sa administreze probatoriul.…

- Laura Codruta Kovesi a lansat acuzații dure in presa internationala, vorbind despre existenta unei campanii de calomniere a DNA. Intr-un interviu pentru Financial Times, șefa Direcției Naționale Anticorupție noteaza ca scandalul din ultimele zile este de fapt un ”atac real", lansat de oameni de afaceri…

- Dorin Chirtoaca a anunțat astazi în cadrul unei conferințe de presa ca își da demisia din funcția de Primar al Capitalei în semn de protest. „Nu vad alta soluție decât sa îmi dau demisia. Daca ramân, apoi devin complicele lor. Eu doar în fața…

- Mai sunt doar cateva momente pana la marea premiera a celui mai asteptat reality show al primaverii, Asia Express, care va debuta pe Antena 1 luni, 12 februarie, de la ora 20:00. Vietnamul este prima destinatie a celor 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5000…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Emanuele Dessi a postat pagina sa de Facebook: ”E a treia oara in viata mea in care am fost nevoit sa lovesc un baiat roman”. Mai mult, el susține ca s-a aparat: ”Eu am fost agresat, mi-am aparat familia si o voi face intotdeauna. Atunci, acea persoana m-a scuipat”. [citeste si] Claudia…

- Desi specialistii au ne-au avertizat in permanenta in legatura cu influenta nefasta a alcoolului asupra creierului, un studiu recent a aratat ca adevarul este undeva la mijlocul...paharului

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Directorul Liceului „Mihai Eminescu” din Jimbolia, Adrian Petruț, s-a razgandit asupra demisiei pe care și-a inaintat-o saptamana trecuta. Dupa ce a primit mai multe mesaje de susținere pe Facebook, Petruț a decis sa-și retraga demisia din funcție. Inspectoratul Școlar ii accepta aceasta cerere, urmand…

- Mirabela Dauer a trecut prin clipe dificile, dupa ce medicii i-au gasit o formatiune cancerigena incipienta la nivelul unui rinichi. Sfatuita de specialisti, cunoscuta cantareata s-a operat de urgenta luni, 29 ianuarie, in timpul careia i s-a extirpat atat tumora, cat si rinichiul. La o zi dupa interventia…

- Evenimentul Zilei a intrat in posesia unor noi inregistrari din dimineata zilei de 9 iunie 2017, cand fostul deputat Cristian Boureanu a fost implicat intr-un scandal cu politistii de la rutiera.

- Tribunalul Teleorman a decis luni intrarea in insolventa a firmei Tel Drum, desi aceasta este pe profit. Decizia nu este insa definitiva, iar apelul poate fi dat in termen de 7 zile.Procurorii DNA au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand…

- Politia germana a avertizat asupra unui "potential considerabil de conflict" la o demonstratie planificata de kurzi sambata in orasul Koln (vest), informeaza vineri agentia dpa.Peste 20.000 de participanti kurzi din fiecare parte a Germaniei se asteapta sa soseasca la Koln pentru actiunea…

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- Fostul premier, Mihai Tudose, nu a fost de acord ca Palatul Elisabeta sa fie cedat Casei Regale. Dupa mazilirea acestuia, se pare ca vom avea parte de o rasturnare de situatie. Familia Regala ar putea sa ramana in continuare in Palatul Elisabeta și exista o negociere in curs legata de chiria pentru…

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- A parasit locul accidentului, dar a fost depistat rapid de politisti: Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Numarul dosarelor penale in care probele DNA sunt ”alterate”, cu alte cuvinte s-a umblat asupra lor, prin diferite mijloace tehnice sau cu ajutorul unor programe speciale, crește de la o zi la alta conform evz.ro . Primarul Catalin Chereches a depus la dosarul penal in care este judecat pentru luare…

- Rasturnare de situatie in dosarul primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș! Edilul sustine ca probele in dosarul in care este judecat pentru luare de mita nu sunt valabile. Chereches a depus la dosar si o expertiza care, sustine el, demonstreaza ca toate cele 36 de interceptari existente la dosarul…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru a asigura interimatul, spune ca nu își dorește postul de premier al României. „Nu-mi doresc acest lucru, nu vreau sa se întâmple. E o decizie personala”, a spus Paul Stanescu, marți, la sediul PSD. Întrebat…

- Chiril Lucinschi, fostul deputat din Republica Moldova, se afla in acest moment in judecata in dosarul fraudelor bancare. Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a marturisit in instanța faptul ca i-a oferit bani inculpatului. Suma se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.

- Deportivo la Coruna nu se va desparți de Florin Andone (24 de ani) in aceasta iarna. "Președintele ne-a liniștit pe toți la antrenament. Nu exista nicio oferta de transfer. Am avut oferte, dar acum nu și e normal in actuala situație. Nu vreau sa plec, ci doar sa joc. Nu pot fi fericit daca stau pe…

- Potrivit primelor informatii, se pare ca accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate. In masina de taxi se afla o clienta. Atat femeia, cat si soferul taximetrului au suferit rani, fiind transportati la spital. Celalalt sofer a scapat cu contuzii minore. Politia a deschis un…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca accepta demisia ministrului Carmen Dan. ”Seful Politiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel domn nu doreste si refuza, nu puteam sa demit pe cineva si sa las Politia necondusa. Supararea mea fata de…

- Rasturnare de situație in cazul profesorului Mihai Lucan dupa acuzații dure și audieri pe banda rulanta in speța in care este anchetat. Potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, anchetatorii care au divulgat presei stenograme cu inregistrari, documente și date din dosar pentru a determina arestarea prof.…

- Dupa ce s-a aflat ca Mirela Vaida va reveni la Antena 1 cu o emisiune de succes, vedeta a primit o multime de felicitari si intrebari. Cum numarul mesajelor era prea mare, prezentatoarea TV a facut public un anunt prin care a negat faptul ca reality-show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu" va incepe…

- Ies noi detalii despre cazul soților Maleon, gasiți spanzurați in casa chiar in ziua de Craciun! Conform celor mai noi informații, Bogdan Petru Maleon ar fi avut o relație extraconjugala.Camerele de supraveghere au surprins un alt detaliu in cazul soților Maleon. Bogdan Petru Maleon, inainte…

- Rasturnare de situație in cazul divorțului Danei Grecu! Potrivit ultimelor informații, realizatoarea Antena 3 s-ar fi recasatorit, dupa divorțul de afaceristul Bogdan Grecu.Dupa aproape 20 de ani de casnicie, Dana și Bogdan Grecu au divorțat. Desparțirea s-ar fi produs, de fapt, in urma cu…

- Cazul celor cinci masini ale unor turisti romani care au ales sa petreaca perioada Revelionului in cunoscuta statiune sarbeasca de munte Kopaonik si care ar fi fost furate ocupa spatii largi in presa din Serbia. Mai multe canale media si chiar televiziuni (https://www.nedeljnik.rs, rts.net, aktuelno.net,…

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- Un barbat a descoperit un soarece intr-o lada cu fistic de la un magazin Lidl din Piatra Neamt si a postat pe internet mai multe fotografii. Autotitatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca CJPC Neamt a declansat vineri un control la acest magazin, verificand legalitatea…

- Anda Maleon a lucrat in domeniul agriculturii. Sotii Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti morai luni seara, de Craciun. Procurorii au stabilit ca cei doi soti s-au sinucis, la diferenta de cateva ore unul de altul. Rezultatul necropsiilor au fost trimise catre Parchet, iar in raportul medicilor legisti…

- Fostul director al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta Constantin Chera si fostul sef al Directiei Judetene pentru Cultura, Virgil Lungu au fost achitați, dupa ce in prima instanța fusesera trimiși in judecata pentru fapte de coruptie, mai exact abuz in serviciu.

- Mirabela Cristian a fost gasita pe data de 13 octombrie fara suflare, langa A2. Mama acesteia a aflat de moartea fiicei sale abia dupa sase zile de la tragicul eveniment. In prezent, moartea ramane invaluita in mister, fara a sti daca a fost sau nu sinuciere, insa anchetatorii au aflat un lucru esential…

- Judecatorii sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor Justiției. Jurnalista Adina Anghelescu a precizat, la Antena 3, ca ”este o manipulare ordinara. Ei vor sa suprapuna vacanța judecatoreasca, care incepe in data de 20, o vacanța de iarna care dureaza pana dupa Revelion, cu…

- Situație tensionata la Poliția din Lupeni. 19 politiști amenința cu proteste dupa ce șeful lor, anchetat disciplinar și aflat de 9 luni în concediu medical, a revenit o zi, pentru a-și prelungi șederea acasa.

- Rasturnare de situatie in cazul presupusei sinucideri din statia de metrou Dristor 1 din Capitala, de marti seara, dupa ce Politia a stabilit ca este vorba de o CRIMA si a dat publicitatii imaginile cu ucigasa surprinsa de camerele de supraveghere!