- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) anunța ca a finalizat reparația conductei de apa care alimenteaza orașul. Lucrarile au fost finalizate azi-dimineața in jurul orei 1.00, iar de la ora 2.00 au și inceput manevrele de umplere a conductei. “In urma evoluției lucrarilor de remediere a avariei, va…

- Ca urmare a unei avarii aparute pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau, in zona comunei Ardeoani, in noaptea de 01.04.2018, s-a trecut la restricționarea furnizarii apei in vederea asigurarii stocurilor minimale, anunța Compania de Apa Bacau. Pentru ziua de duminica, 1 aprilie, furnizarea apei…

- Ivona Lucan: Care a fost sau este cel mai indragit/incomod rol din cariera ta actoriceasca? – Alina Simionescu: Cel mai indragit spectacol (și cel mai dificil rol) – Requiem, regia Alexander Hausvater. Aceasta a reprezentat o a doua intalnire memorabila pentru mine. Rolul a fost ofertant și frumos,…

- Bacaul a gazduit, vineri, ceremonia de jurizare și decernare a plachetelor pentru titlul de „Sate Culturale ale Romaniei – 2018”, ediția a V-a. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Cele mai frumoase sate din Romania”, la Muzeul de Științele Naturii „Ion Borcea”, in parteneriat cu CJ Bacau. Intre…

- La data de 28 martie a.c., politistii Postului de Politie Traian au retinut pentru o perioada de 24 de ore un barbat de 48 de ani, din localiate, pentru savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente, distrugere, tuburarea ordinii si linistii publice si amenintare. In urma cercetarilor efectuate,…

- Elevii bacauani au participat la cea de-a-IV-a editie a concursului de educatie rutiera “Circul si ma joc in siguranta”, concurs ce are drept scop insusirea corecta a regulilor de circulatie, respectarea acestora si prevenirea accidentelor de circulatie in randul celor mici. Astazi, 29 martie a.c.,…

- Elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești au avut parte, ieri, de o frumoasa lecție de istorie prin activitatea „Sarbatorirea Centenarului Unirii Romaniei cu Basarabia”, ce a avut ca invitați speciali pe Paul-Claudiu Cotirleț, doctor in istorie, lector la Colegiul Național de Aparare București,…

- Școala Altfel, saptamana denumita generic Sa știi mai multe, sa fii mai bun, se defașoara in aceste zile in mai multe unitați de invațamant, printre care și la Școala Gimnaziala „Spiru Haret” Bacau. O saptamana așteptata cu interes de elevi, pregatita, in fiecare an, de cadrele didactice in acord cu…

- Marti, 27 martie, de la ora 17.00, la Sala Ateneu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” invita bacauanii, dar si cetatenii din Republica Moldova, tinerii care studiaza in Bacau, la un spectacol extraordinar de muzica populara si dansuri, cu participarea unor solisti de pe cele doua maluri ale…

- BACAUEVENT va invita joi, 19 aprilie 2018, sa sarbatorim cu mic, cu mare, alaturi de ZDOB și ZDUB la Teatrul de Vara din Bacau. Deschiderea concertului și incalzirea atmosferei va fi realizata pe ritmuri balcanice de trupa LOS ANONIMOS. Teatrul de Vara Bacau va fi gazda unui show live spectaculos ce…

- * Actor cu o cariera de invidiat, a jucat pe marile scene ale tarii, in roluri care au ramas in istorie – a absolvit Liceul „Bacovia”, fiind atras de arta plastica, a fost pentru putin timp elevul lui George Apostu * a ales teatrul, la sugestia unei mari regizoare, care-i va deveni apoi sotie – […]…

- Consilierii municipali bacauani sunt tari la vorba dar muți cand e vorba sa-și puna pe hartie realizarile. Așa ca, daca ședințele de consiliu s-au purtat intr-o atmosfera tensionata in ultimul an, cu dese vociferari, certuri și monoloage, cand este vorba despre rapoartele de activitate, consilierii…

- Miercuri 25 aprilie, ora 19:00, Tudor Gheorghe revine la Teatrul de vara „Radu Beligan”, cu un nou spectacol, intitulat „Randunici printre lozinci”. Cu o noua orchestratie a dirijorului Marius Hristescu si o interpretare inedita, asa cum ne-a obisnuit maestrul Tudor Gheorghe, muzica anilor ’60-’70…

- A debutat ediția 2018 a tradiționalei campanii „Luna plantarii arborilor”, organizata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. Campania este derulata in fiecare an in perioada 15 martie -15 aprilie. „In acest an – ne-a informat ing. Alexandru Szabo, de la Compartimentul Regenerari al Direcției Silvice…

- O treime dintre elevii care au participat la Simularea Evaluarii Naționale nu au reușit sa ia macar un 5. Asta in condițiile in care matematica de gimnaziu este una extrem de ușoara, nici nu se compara cu ceea ce se preda la liceu. Fracții, geometrie, puțina algebra, ecuații de gradul doi. Chestiuni…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Marlene Duduman: Refugiul sufletului meu. Știu ca ați facut parte și din trupa de Animație a TMB. Cum a fost experiența respectiva? Da. Acolo mi-am inceput activitatea in teatru. Au fost 21 de ani in care am trecut prin toate starile umane posibile. Tot…

- Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, in parteneriat cu Asociația „Accentul Circumflex” Bacau, a marcat Ziua Francofoniei intr-un mod diferit in comparație cu anii precedenți. Invitatul special al activitații a fost Aurelien Amigues, atașatul cu cooperarea educativa la Ambasada Franței și lector de…

- Un nou proiect care are drept scop susținerea micilor afaceri și creșterea numarului locurilor de munca a fost demarat in județul Bacau. E vorba despre „Start up Yourself”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a fost depus de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST,…

- Prefectura Bacau, Asociația E-Romnja și Centrul FILIA din București au marcat Ziua Internaționala a Drepturilor Femeii printr-o conferința organizata, luni, la Centrul de Afaceri și Expoziții. „Scopul evenimentului este de a aduce in atenția instituțiilor publice dificultațile cu care se confrunta femeile…

- Cifrele din raportul de activitate al Judecatoriei Bacau, pe anul 2017, arata un volum de munca infernal, in conditiile unui numar insuficient de judecatori. Incarcatura pe judecator a fost de 1.607 dosare la Sectia Penala. Raportul confirma și o subfinanțare cronica. Conform raportului de activitate…

- Ce momente de „cumpana” sau mai puțin placute ați intampinat in teatru de-a lungul timpului? Teatrul e o lume cu destul de multe subterfugii, dar eu cred ca la fel e lumea in general. Momentele dificile pentru mine in teatru au fost unele roluri. Cu toate acestea, a existat un singur moment, cand intr-adevar,…

- Goana dupa cadoul perfect de 8 Martie prin magazinele ce compun galeriile comerciale Arena Mall a beneficiat pentru un timp de suportul sonor oferit membrii Parohiei “Sfintii Trei Ierarhi” pastoriti de preotii Aurel Cirlan, Marian Gliga si Flavius Balaban, si invitatii lor. Aflat deja la cea de-a treia…

- Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii. Ziua femeilor…

- Lucratorii Companiei de Apa au lucrat toata noaptea pentru repararea conductei magistrale care aprovizioneaza Bacaul, dupa avaria de ieri care a lasat orașul fara apa. Pierderile din sistem au fost identificate ieri la pranz, iar echipele de intervenție ale CRAB au sondat terenul in comuna Margineni…

- Declarația Unica va inlocui șapte declarații fiscale, iar in acest an poate fi depusa pana pe 15 iulie Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, sambata, 3 martie, pe site-ul propriu (mfinante.ro) proiectul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele…

- La Buhuși sunt semne ca ar fi izbucnit un veritabil razboi impotriva ruinelor. Dupa ce a fost aprobat proiectul de demolare a celebrului bloc NATO, cunoscut cuibușor de infracțiuni și de epidemii, alte doua proiecte, in valoare de aproximativ 4 milioane de euro (fonduri europene), vor sa prinda viața.…

- Asociația 11even a lansat „Bucurie in Mișcare”, un proiect de promovare a sportului și mișcarii in comunitate, inițiat in 2012. Organizatorii arata ca acest proiect „este pentru toata lumea”, indiferent de varsta, ocupație sau nivelul condiției fizice. „Cu accent pe mișcare, incercam sa inspiram oamenii…

- Teatrul Municipal „Bacovia”, din Bacau organizeaza in perioada 15-22 aprilie 2018, cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice – Bacau Fest Monodrame. In afara de cele doua secțiuni cunoscute (Recitalurile dramatice și Concursul de Dramaturgie – Monodrama), anul acesta…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Duminica, 4 martie, de la ora 15.00, in Sala Ateneu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” ofera domnisoarelor si doamnelor un concert extraordinar de muzica si poezie, dediat Zilei de 8 Martie. Pe scena vor evolua artisti ai cunoscutului ansamblu bacauan, actori ai Teatrului „Bacovia” si formatii…

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Cercetașesc „Bucurie și Promisiune” s-a desfașurat weekendul trecut in comuna Nicola Balcescu fiind organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cercetașului (22 februarie) de catre cercetașii din localiatea bacauana. Ediția din acest an s-a derulat sub tema „The fellowship…

- Prefectul județului Bacau a susținut astazi, 24 februarie, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in vederea stabilirii masurilor necesar a fi aplicate in aceste zile in care sunt prognozate temperaturi foarte scazute și ninsori abundente Prefectul și subprefectul județului Bacau,…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” a gazduit miercuri seara cea de-a III-a ediție a evenimentului „Concert Fara Sfarșit”, un proiect lansat in 2015 de prof. Dana Birzu. Practic, „Concert Fara Sfarșit” a reprezentat ultima manifestare din cadrul programului „Zilele Colegiului Național de Arte «George…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dvs. in acest Teatru. Ștefan Ionescu: Am ajuns in Bacau pe 16 august 1999, ora 05.30, cu o valiza de haine și multe genți de speranțe. La ora 10.00 aveam prima repetiție! Nu știam la ce spectacol, dar speram la un personaj care sa ma recomande pentru un…

- La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Colonesti au fost sesizati de catre un localnic de 41 de ani, cu privire la disparitia unei bovine proprietate, din anexa locuintei sale. Politistii au stabilit ca barbatul detinea o bovina intr-o anexa neasigurata a locuintei,…

- Una dintre marile probleme ale noastre ca națiune este ca vrem sa traim ca in capitalism, cu prețurile din Comunism. Sau macar sa obligam Statul sa faca bine și sa regleze prețurile, rata dobanzii și ROBOR-ul, ca doar de aia e stat și lumea ii platește taxe. Acum, serios, de cate ori nu ați auzit […]…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- Pare joc, cand e chiar o constatare Nu e prima oara cand descoperim „cuvantul din cuvant” și dam astfel crezare teoreticienilor semnului lingvistic ca literele alcatuitoare ale unui lexem se regasesc in structura altuia, intr-o ordine aleatorie. Primele exemple vin din literatura ultimelor doua milenii,…

- „Caravana finanțarilor in educație”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, a ajuns vineri, 9 februarie, și in Bacau. Reprezentanții agenției, Gabriela Bobeanu – șefa Biroului Regional de Informare, Cristina Bodron și Anton Ioja au acordat asistența și informații specializate…

- La Teatrul Municipal „Bacovia” sunt in faza finala pregatirile pentru prima premiera a anului 2018. Dumitru Lazar Fulga a pus in scena piesa “Uciderea lui Gonzago”, o adaptare dupa Nedealko Iordanov, dramaturg bulgar, in traducerea Elvirei Rimbu. „Uciderea lui Gonzago” este titlul piesei pe care printul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andi Andriuca: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un taram al noilor experiențe și o șansa de a-mi retrai copilaria prin joc și joaca intr-o lume animata, o lume a papușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. Am sa incep…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacau, a decis ca numarul angajaților care raspund de inmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor auto sa fie marit in prima jumatate a anului 2018. Concret, prefectul a dispus ca de luni, 15 ianuarie, șase lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- Piatra de incercare Sub raportul pronuntiei, categoric este una dintre cele mai dificile combinatii cifrice din limba romana. Nu e vorba decat de partea a doua, adica de numeralul 18 (deocamdata nu transcriem rostirea). Variante… dupa ureche Nu e nevoie de prea mare efort pentru a auzi sunete-parazit…

- B.C. a fost trimis in judecata, in martie 2017, pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Potrivit rechizitoriului, barbatul ar fi sesizat, in 2016, printr-o plangere, comiterea infractiunii de abuz in serviciu de catre agentul de politie P.C., din cadrul Postului de Politie Podu…