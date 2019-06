SNST solicită închiderea imediată a taberelor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului Totodata, sindicatul cere reprogramarea seriilor de copii si tineri pana la modificarea Legii zilierilor si rezolvarea problemelor privind conditiile de cazare si deficitul de personal din unitatile MTS. 'Avand in vedere numarul insuficient de salariati din tabere, centre de agrement, unitati de cazare si alte unitati MTS, unde seriile de 50 de locuri sunt asigurate de un singur angajat, iar in altele, pentru 120 de locuri muncesc 4 salariati, conditiile de cazare si lipsa investitiilor, imposibilitatea externalizarii serviciilor din cauza diminuarii drastice a bugetelor, munca inumana la care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

