- Un adolescent s-a intalnit dupa 15 ani cu familia care i-a salvat viața cand era doar un bebeluș, datorita unui transfer de celule stem preluate din cordonul ombilical. Cele doua familii s-au intalnit datorita unui test genetic, scrie ABC News. Tracey Dones l-a nascut pe singurul ei fiu, Anthony, atunci…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta dupa amiaza cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri pentru scoaterea unui caine dintr o hazna in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, incercand…

- Doi tineri australieni si-au vazut moartea cu ochii dupa ce au fost luati de curent in Oceanul Pacific. Norocul lor a fost ca salvamarii testau in aceeasi zona o drona pe care o vor folosi pentru inotatorii aflati in pericol. Dispozitivul este dotata cu o pluta care se umfla in momentul contactului…

- Ieri, a fost Cod Portocaliu, in toata Dobrogea, dar si in alte judetete ale tarii.Dar parca, atatea bizarerii, cate au avut loc pe teritoriul judeteleor Constanta si Tulcea nu s au intamplat nicaieri.Pentru ca unele sunt intr adevar de neinteles.Este greu de inteles cum, pe Autostrada Soarelui, un container…

- Pompierii de la Detasamentul Moinesti au avut o solicitare mai putin obisnuita, dar pe care au tratat-o cu aceeasi seriozitate. Ei au fost solicitati sa intervina in comuna Poduri, pentru a scoate un cocos cazut intr-o fantana adanca de zece metri. Echipajul care a ajuns acolo cu o autospeciala nu a…

- Myanmar si Bangladesh au cazut de acord sa solutioneze în termen de doi ani întoarcerea a circa 650.000 de musulmani rohingya care au fugit din Myanmar începând de la sfârsitul lunii august 2017 din cauza unei campanii de represiune a armatei, informeaza marti Reuters si…

- O moldoveanca de 45 de ani a murit dupa ce e a cazut de pe un munte. Tragedia s-a produs sâmbata, în comuna Ala, provincia Trento, în zona Refugiului Fraccaroli, scrie stirilocale.md Moldoveanca împreuna cu un prieten au mers sa alerge pe munte la o altitudine de…

- Alertati, seara trecuta, si informati despre disparitia unui barbat din Zarnesti, in varsta de 78 de ani, jandarmii brasoveni au pornit in cautarea acestuia. Nu singuri, ci in echipe din care au facut parte, printre altii, salvamontisti, dar si localnici dornici sa dea o mana de ajutor pentru gasirea…

- Brazilianul Fernando Boldrin, in prezent la Kayserispor, creioneaza un rechizitoriu dur si fara menajamente fostilor sefi pe care i-a avut la FCSB facandu-i vinovati de disensiunile din lot si de regresul unor vedete. In momentul cand au semnat cu FCSB, pe 13 august 2016, Gigi Becali era in culmea fericirii:…

- Incidentul a avut loc in apropierea Insulelor Cook, din Pacificul de Sud. Biologul Nan Hauser inota alaturi de o balena cu cocoașa și nu a vazut rechinul de tigru, cu o lungime de aproximativ trei metri, care se apropia de ei. Insa, o data ce a fost observat pradatorul, balena de 25 de tone a inceput…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone.

- Zece maști spectaculoase vor urca duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, pe scena Revelionului Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre ele este delicata Ariel, din "Mica...

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- West Ham și Bournemouth au terminat la egalitate, 3-3, intr-un meci spectaculos. Marko Arnautovici a fost decisiv in remiza de la Bournemouth (3-3), marcand in premiera de doua ori pentru "ciocanari", dar intr-un tricou cu "Arnoutovici" pe spate. Austriacul are 5 goluri in decembrie. Arnautovici nu…

- Un accident rutier grav, din care au rezultat doua victime, a avut loc marti, in comuna Bughea de Sus.Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a ajuns in albia unui curs de apa. Doua persoane au fost ranite in accident, insa nu a fost nevoie de interventia unui echipaj…

- Un tanar chinez celebru pentru acrobatiile facute pe zgarie-nori a murit dramatic incercand sa dea curs unei provocari de 13.000 de euro. Wu Yongning a cazut in gol dupa ce a facut tractiuni la etajul 62 al unei cladiri din Changsha, in sud-centrul Chinei

- Proiectul initiat de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI, conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor

- In cursul zilei de astazi, in jurul orei 17:30, echipa Serviciului Public Local Salvamont Brasov a fost anuntata prin dispeceratul 112 de existenta unui grup de 4 persoane un adult instructor de schi din alta zona si 3 copii cu varste cuprinse intre 6 8 ani prinsi de intuneric si ceata in zona Cabanei…

- Conform Salvamont Poiana Brasov, in jurul orei 17:30 o echipa a Salvamont Brasov a fost anuntata prin 112 ca patru persoane - un adult (instructor de schi din alta zona) si trei copii cu varste intre 6 si 8 ani - sunt in imposibilitatea de a cobori, din cauza intunericului si cetii, din zona Cabanei…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 3 situații de urgența in intervalul 15.12.-17.12.2017. Sambata, 16.12, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case.…

- Ilinca Vandici a cazut in direct la tv, in timpul emisiunii Bravo, ai stil!. Vedeta a dansat tango impreuna cu Victor Slav, iar intr-un moment de neatenție, vedeta s-a dezechilibrat și s-a prabușit in platou. Ilinca Vandici și Victor Slav dansau tango cand, la un moment dat, prezentatoarea TV s-a dezechilibrat…

- Un apel venit pe 112 in jurul orei 17.00 anunța ca un barbat de 50 de ani a cazut intr-o fantana adanca de 12 metri, in localitatea Valea Seaca, din comuna Patarlagele. Primii care au sosit la locul solicitarii au fost pompierii de la subunitatea Marunțișu care au și declanșat operațiunile de salvare…

- Un leopard a fost salvat dupa ce a cazut intr-o fantana secata din India. Localnicii din zona au auzit ragetele felinei si au alertat autoritatile.Pentru ca interventia ar fi fost periculoasa, a fost chemat un medic veterinar care a tranchilizat animalul.

- Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu victima si a reusit sa fuga. Cealalta tanara, de 25 de ani, a fost pandita de…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Mara la intrare, pe DN18 a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in rau pe DN18, in urma cu cateva minute. La fata locului s-au deplasat echipaje ale politiei, ambulantei si un…

- In minutul 8 al partidei dintre FC Botoșani și FCSB, Mihai Balașa a cazut secerat in propriul careu dupa o cursa umar la umar cu un adversar. Fundașul central n-a avut niciun fel de contact cu jucatorul moldovenilor, ci problemele musculare au fost cele care i-au dat batai de cap. Balașa a cazut la…

- "Vestea morții Regelui Mihai I a cazut ca un trasnet peste Romania. Ultimul monarh al Romaniei, de numele caruia se leaga cele mai importante momente ale istoriei romanești din secolul trecut, a trecut in neființa. Deși pare cinic sa vorbesc in aceste zile de cei care profita de urma morții fostului…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Podul pietonal care era situat la periferia nordica a capitalei Cehiei și facea legatura cu Palatul Troja, s-a prabusit, sambata dupa-amiaza. O portiune de 250 de metri al podului construit in anul 1984 s-a prabușit. In urma incidentului, cel puțin patru persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.…

- Fara sa se gandeasca de doua ori, cand l-a vazut pe fotbalist cazut, Moises Aguilar Alcalde,un copil de mingi in varsta de 12 ani si component al echipei de juniori de la La Palma, a intrat pe teren pentru a-i acorda ajutor lui Pineda, fotbalistul cazut. Manevra lui rapida i-a permis acestuia…

- Salvamontiștii avertizeaza ca in Masivul Bucegi, la peste 1.600 de metri, exista un risc important de avalanșa. Astfel, aceștia ii avertizeaza pe turiști sa nu urce in nici un caz pe traseele montane care sunt inchise ori nemarcate, conform...

- Alexandru Baluța, atacantul de buzunar al lui CSU Craiova, i-a salvat pe olteni, conduși de doua ori, cu o "dubla" in prelungiri. Insa golul lui Gustavo, de 1-1, a fost din ofsaid. Craiova e in "sferturi". Dar i-au trebuit 120 de minute ca sa rezolve calificarea. CS Afumați și-a depașit aseara condiția…

- Politistii din judetul Suceva au avut parte de o surpriza neplacuta in weekend-ul recent incheiat. Pe raza comunei Udesti, un sofer a intrat cu masina intr-un sant, iar in fata oamenilor legii care au sosit la fata locului nu s-a putut tine pe picioare. A

- Formatia FCSB a fost invinsa, duminica, in deplasare, de echipa Astra Giurgiu, scor 2-0, in etapa a XIX-a a Ligii I. Bogdan Planici a fost scos de pe teren pe targa dupa ce a suferit o accidentare la piciorul stang.

- Un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Turceni a intervenit sambata pentru salvarea barbatului cu ajutorul unei coarde. "Barbatul se afla la pescuit, s-a aventurat in apa raului, a fost surprins de curenți, dar a reușit sa se prinda de o piatra, la aproximativ 10 m de mal. Din fericire acesta…

- Barbatul care a cazut in aceasta dimineata in raul Jiu a fost salvat in urma cu putin timp de echipajul de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj care a intervenit in zona. Se pare ca barbatul de 56 de ...

- Pompierii din Turceni intervin la aceasta ora pe raul Jiu, dupa ce au fost anunțați ca o persoana a cazut in apa. A fost vorba de un pescar de 56 de ani, care s-a aventurat in apele Jiului, dar a fost luat de curenții puternici. Ace...

- Miercuri, 22 noiembrie 2017, la Biserica Razvadul de Jos din comuna damboviteana Razvad a avut loc evenimentul comemorativ in memoria eroului razvadean, capitan Nicolae Apostol. S-au marcat cu mare emotie cei 75 de ani de cand capitan Nicolae Apostol a cazut pe campul de lupta, la Cotul Donului,…

- Exploratorul britanic dat disparut in Papua Noua Guinee in timp ce incerca sa intalneasca membrii unui trib izolat a fost salvat și așteapta sa se intoarca acasa, potrivit informațiilor oferite vineri de prietenul exploratorului, informeaza DPA. „Benedict Allen este in convalescența dupa o stare…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. Potrivit Inspectoratului…

- Un apel la 112 a anunțat luni dimineața in jurul orei 08:30 faptul ca un cal a cazut intr-o groapa, pe strada Luncii din Municipiul Gherla. La fața locului au fost trimise imediat doua autospeciale de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Barbatul a fost la un pas sa intre cu autoturismul intr-un taximetru, s-a panicat, a tras de volan si a plonjat in apa. Martorii spun ca tanarul de 30 de ani a reusit sa iasa singur din masina si s-a urcat pe plafon.

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit într-un defileu în Pakistan, au anunțat astazi poliția și serviciile de salvare. Accidentul a avut loc seara trecuta în…

- Christian Muller, 33 de ani, a ramas inconștient pe gazon, cu nasul fracturat și comoție cerebrala, mijlocașul lui Uerdingen, liga a patra, fiind lovit cu umarul de un adversar de la Wupperthal. Momente de șoc și groaza in a 4-a divizie germana. Christian Muller, 33 de ani, s-a prabușit inert pe gazon,…

- Un copil de un an și noua luni din comuna gorjeana Berlești a fost transportat duminica de urgența la un spital din București, avand arsuri grave pe 30% din suprafața corpului. Micuțul a fost preluat de un elicopter SMURD de pe stadionul din T&...

- În urma cu puțin timp, un Matiz a cazut într-o groapa adânca de 5 metri, de pe Bdul. Aurel Vlaicu, în zona CET. În acel moment, în groapa se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașina! UPDATE 9.50 Potrivit ultimelor informații,…

- Un caine care a cazut intr-o fantana adanca de 12 metri din orasul Tismana a fost salvat astazi de pompierii gorjeni. Animalul alerga prin curtea casei stapanului sau si, in mod accidental, a cazut in fantana. Patrupedul a fost scos nevatamat ...

- Localitatile Sicasau si Liban au ramas duminica dimineata fara curent electric, dupa ce un brad a cazut peste liniile electrice, in urma vantului puternic, a anuntat purtatorul de cuvant...