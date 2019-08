Stiri pe aceeasi tema

- Balada „Chasing Cars” a trupei Snow Patrol a fost desemnata cel mai ascultat cantec la radiourile britanice in acest secol, potrivit BBC. Lansata in 2006, piesa nu a ajuns niciodata pe primul loc in topurile din Marea Britanie, dar s-a mentinut in clasamentele muzicale mai mult de trei ani.

- Snow Patrol ne surprinde cu lansare unei noi piese, „Time Won’t Go Slowly”, ce va da startul unei lungi serii de materiale pe care formația urmeaza a le lansa spre finalul acestui an, cu scopul sarbatoririi a 25 de ani de la inființarea trupei. „Wildness”, albumul lansat de Snow Patrol anul trecut,…

- Dupa hituri internationale precum „Yalla Habibti” si „Beautiful Life”, Omar Arnaout colaboreaza pentru prima oara cu producatorul si artistul Monoir si lanseaza „Ya Ruhi”, un single fresh, cu versuri in engleza si araba, cu un sound dance cu elemente orientale. „Piesa a fost compusa sub indrumarea directa…

- Facebook, rețeaua cu peste doua miliarde de utilizatori, a anunțat intrarea în domeniul criptomonedelor prin intermediul Libra, o moneda care va putea fi folosita din 2020 în aplicații precum Messenger și WhatsApp, dar și ca aplicație de sine statatoare. Compania spune ca Libra va putea…

- X Ambassadors ne introduce intr-un univers muzical aparte odata cu lansarea materialului „Orion”, un album complex, ce reușește a purta ascultatorul prin toate starile și emoțiile posibile. Reunind single-uri precum „Boom”, „Hey Child” și „Hold You Down”, „Orion” contureaza o poveste frumoasa, in care…

- Okapi Sound și Universal Music Romania prezinta videoclipul piesei „Tare Rau”, cel mai nou single Mitza, o colaborare cu Grasu XXL și BTW. „Tare Rau” este primul single lansat de Mitza dupa albumul „Nascut la Revoluție”, pe care l-a prezentat publicului in 2018, atat in format digital, cat și intr-un…