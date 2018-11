Cu cateva zile inainte de sarbatorirea a 25 de ani de la lansarea primului sau album de studio 'Doggystyle', Snoop Dogg, 47 de ani, cunoscut pentru umorul sau sarcastic, si-a trimis singur flori inainte de a-si dezvalui steaua trandafirie.

"Vreau sa-mi multumesc pentru ca am incheiat aceasta munca grea. Vreau sa-mi spun multumesc pentru ca nu mi-am luat zile de odihna. Sa-mi multumesc pentru ca nu am renuntat. Sa-mi multumesc pentru ca am fost intotdeauna generos si am incercat sa dau mai mult decat am primit. Sa-mi multumesc pentru ca am facut mai mult bine decat rau. Vreau sa-mi multumesc…