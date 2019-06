Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba maine ordonanta de urgenta prin care va compensa datoriile pe care Societatea Nationala a Lignitului Oltenia le are de incasat de la Regia Autonoma de Activitati Nucleare Drobeta Turnu Severin. Liderul sindical Marin Condescu afirm...

- O instanta de judecata a desfiintat unul dintre contractele de cesiune de creante incheiate de Societatea Nationala a Lignitului Oltenia si Best Recuperare Creante SRL, judecatorul de caz apreciind ca onorariile percepute de firma privata au fost sta...

- Societatea Nationala a Lignitului Oltenia va beneficia de o compensare a datoriilor pe care le are bugetul de stat cu restantele pe care le are de primit de la Regia Autonoma de Activitati Nucleare Drobeta Turnu Severin. In plus, SNLO va fi inclusa i...

- Administratia si sindicatele din Societatea Nationala a Lignitului Oltenia au semnat un protocol prin care se prevede ca programul de lucru al minerilor pe luna iunie va inceta pe data de 12, acestia urmand sa revina la munca pe 16 iulie. Sigurele ac...

- Societatea Nationala a Lignitului Oltenia are in sfarsit o placheta cu numele sau. Placheta respectiva a fost montata la sfarsitul saptamanii trecute chiar la intrarea in sediul societatii, fiind vizibila si de catre trecatorii din piata din fata Pre...

- Politicianul Ionel Mantog a demisionat in luna martie din Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Nationala a Lignitului Oltenia, dar nu a facut public lucrul respectiv pana acum. In schimb, democrat-liberalul vorbeste acum despre insuficie...

- Doua contracte dintre Societatea Nationala a Lignitului Oltenia si Best Recuperare Creante au iesit acum la iveala, directorul general Daniel Burlan spunand ca nu stie nimic despre documentele respective. Documentele au fost facute publice de Dorin...

- Societatea Naționala a Lignitului Oltenia a incheiat primul trimestru al anului 2009 cu o pierdere de 9,357 milioane lei. In perioada similara a anului trecut, SNLO a inregistrat un profit de peste 18 milioane de lei. Principala cauza care a dus la i...