Reparații pe drumul județean spre autostradă

Consiliul Județean Timiș a demarat lucrările de reparații și întreținere a drumurilor județene. Angajații CJT au inventariat acele porțiuni... The post Reparații pe drumul județean spre autostradă appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]