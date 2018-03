Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Functionarilor Publici considera oportuna declansarea de actiuni sindicale, in perioada imediat urmatoare, motivat de faptul ca Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului...

- Grefierii se pregatesc de proteste deoarece s-ar fi creat discriminari privind modul de salarizare. Reprezentanții Asociației grefierilor din Romania susțin ca personalul auxiliar și conex nu a fost consultat in legatura cu elaborarea unui nou statut. Ministrul Justiției este acuzat de „pasivitate”…

- "Nu am fost consultati cu privire la elaborarea unui nou statut al personalului auxiliar si conex, demers absolut necesar într-un stat de drept si democratic. Desi ministrul justitiei a afirmat ca a rezolvat problema eliminarii vârstei de pensionare în ceea ce priveste acordarea…

- Conform procedurii normale legislative, Camera Deputatilor a adoptat, ieri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Deputații insa au inclus cateva amendamente noi.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Zeci de biochimisti de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani au protestat, miercuri, in fata unitatii medicale, in semn de nemultumire fata de modul de aplicare a Legii salarizarii unitare in sistemul bugetar. Ei contesta actul normativ adoptat de Guvern care prevede majorarea, de la…

- Dupa ce ministrul de Interne a anuntat ca angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut vor putea fi platiti pentru orele suplimentare, Sindicatul National al Politistilor spune ca sumele vor fi insignifiante si ca revendicarile sunt mai complexe. Acestia…

- In urma cu cateva zile, am participat la o intalnire cu presedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitara Cluj, domnul Radu Vasile, care reprezinta peste 3000 de angajatii din 6 judete: Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Sibiu, Arad si Timisoara. In Federatia Solidaritatea Sanitara Romania sunt inscrisi peste…

- In actuala lege a salarizarii, sporul ramane de doar 15 la suta si se va calcula pe salariul stipulat in legea veche. Aceasta anomalie trebuie corectata, ca procent, prin alinierea la prevederile Codului Muncii, iar ca valoare prin aplicarea procentului pe salariul actual.

- Skoda lanseaza Superb PHEV (plug-in hybrid) in 2019. Sistemul de propulsie va fi preluat de pe Volkswagen Passat GTE și va oferi 218 cai putere. Autonomia in modul electric ar urma sa fie de maximum 70 de kilometri.

- Potrivit MApN, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata, luni, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete HIMARS, prin semnarea scrisorii de oferta…

- Circa 3% din salariile din sistemul bugetar vor scadea in urma aplicarii legii salarizarii unitare. Catalin Micu, avocat specializat in dreptul muncii din cadrul Zamfirescu Racoti&Partners, explica la Adevarul Live, de la ora 11.00, de ce cresterile salariale se traduc in mai putin bani in buzunare…

- ALDE Dambovița susține Legea salarizarii unitare pentru ca este cea mai complexa de pana acum, iar adoptarea ei reprezinta un pas inainte in aplicarea principiului „la munca egala, salariu egal”, principiu care face obiectul mai multor reglementari internaționale, comunitare și naționale. In Romania,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre decizia pe care o așteapta din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care urmeaza sa o faca publica in cursul zilei de astazi. "Voi vedea ce decizie și care au fost punctele de la care a plecat domnul ministru atunci cand va ieși…

- Peste 600 de biologi si chimisti cer intr-un memoriu adresat premierului Viorica Dancila, ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu, ministrului Sanatatii Sorina Pintea si presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea modificarea grilei de salarizare din Legea privind salarizarea personalului platit…

- Aceștia solicita salarii echivalente cu ale medicilor de laborator, fiind nemulțumiți ca noua lege a salarizarii a creat mari discrepanțe intre cele doua categorii, care au atribuții și responsabilitați identice. Printre categoriile de personal din Sanatate care sunt defavorizate de noua lege a salarizarii…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci spune ca neajunsurile Legii nr.153/2017 privind salarizarea in sectorul public au devenit și mai puternice atunci cand ordonatorii de credite au inceput sa calculeze salariile. ”Textul legii este atat de prost redactat, astfel incat, daca doi oameni citesc un articol,…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici da in judecata Guvernul, conform unui anunț facut de președintele Sebastian Oprescu. ”Dam in judecata Guvernul pe cele trei acte normative, respectiv Legea salarizarii, Ordonanta 79, cea care modifica contributiile si le transfera de la angajator la angajat…

- Cresterile salariale prevazute de Legea cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului medical din fonduri publice, se aplica in 2 etape: – Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de nivelul acordat in luna decembrie 2017, inclusiv cel al…

- • Nu a fost inregistrata nicio RECLAMATIE! Impartirea claselor de salarizare din fondul de 24 de milioane de lei destinat armonizarii veniturilor in CE Oltenia, se apropie de final. Administratia companiei va primi luni, 12 februarie, situatiile din teritoriu. Modul in care au fost…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Dumitru Coarna, lider de sindicat in Politie, sustine ca in martie politistii vor iesi in strada, nemultumiti de prevederile salariale. Sindicalistii Sed Lex iau in calcul sa nu mai efectueze ore suplimentare.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt de parere ca Executivul de la Bucuresti are restante in fata angajatilor din educatie, motiv pentru care au in plan declansarea de proteste in perioada urmatoare. Pe lista nemultumirilor se afla: discriminarile din salarizarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu grefierii, ca legea salarizarii este aplicata prost de catre cei de la Resursele Umane, iar cine a calculat greșit ar trebui sa-și asume raspunderea.„Astazi am constat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii, ca ceea…

- Marius Liviu Petre e un primar PSD din judetul Constanta despre care presa a mai scris, pentru ca s-a remarcat pentru modul in care a incercat sa aduca bunastarea in comuna pe care o conduce, Peștera.

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Liberalul Valeriu Munteanu, se arata mulțumit ca Inspectoratul Ecologic de Stat și-a amendat ministrul pentru o contravenție de mediu. „Apreciez, caracterul de care au dat dovada colegii de la IES in dezlegarea acestui caz, care nu ar fi devenit public și scandalos daca aveau suficient curaj sa mearga…

- Robert Licu, candidat la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, si-a prezentat programul cu care si-a propus sa castige alegerile din 14 februarie. ”Va prezint programul care ar trebui sa scoata handbalul romanesc din impas. Handbalul romanesc, gandit si facut de romani,…

- Incepand din acest an, Primaria Bistrița a schimbat tarifele practicate pentru parcarile de reședința, dar și orarul de ocupare. Scurtarea orarului a infuriat bistrițenii, care au apelat la consilierii locali pentru a se reveni la vechiul orar. Un important sindicat amenința cu proteste:

- Legea salarizarii unitare, act normativ care s-a vrut un instrument pentru echitate sociala, a dat naștere la discrepanțe jenante, care au nemulțumit aproape pe toata lumea, cu excepția unor bugetari politici, care primesc lefuri la care nici nu visau. Institutul Național de Statistica (INS) a facut…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada. "Eu respect dreptul oricui de a protesta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea OUG nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013,…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Cum se vor acorda in 2018 cresterile salariale in cazul personalului incadrat pe functiile de medic si asistent medical din spitale? Ministerul Muncii: Incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor fata de luna decembrie 2017. Incepand…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- "Eu nu cred ca pot fi comparate legile justitiei - legi dintr-un domeniu fundamental - cu un porc. Parerea mea... Imi cer scuze", a spus Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa. De asemenea, Dragnea a fost intrebat cum comenteaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea…

- Ministerul Mediului a schimbat in ultimele zile ale anului trecut metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare.

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale."Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente…

- "Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii publice, salarizarea personalului din acest domeniu de activitate si protectia adecvata a politistilor, in special a celor din structurile operative, aflati permanent in prim-planul…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici a transmis, miercuri, ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente in momentul de fata ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din…

- Deputații au inceput, in ședința de plen, dezbaterile și votul pe cele doua inițiative legislative din pachetul legilor Justiției. Mai exact, pe legea 304/2004 privind organizarea judiciara și legea 317/2004 privind funcționarea Consiliului Național al Magistraturii (CSM).