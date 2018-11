Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XVIII-a a Ligii a II-a:Aerostar Bacau – Sportul Snagov 0-2 Daco-Getica Bucuresti – Ripensia Timisoara 1-1 ACS Energeticianul – Metaloglobus Bucuresti 2-1 Partidele Luceafarul Oradea – Chindia Targoviste,…

- Farul Constanța a obținut cea mai categorica victorie in partidele programate sambata, 17 noiembrie, in etapa a 17-a a Ligii 2. Petrolul Ploiești este singura formație care a jucat in deplasare sambata și a reușit sa caștige. Sambata, 17 noiembrie SSC Farul Constanta – Luceafarul Oradea 5-0 Dacia Unirea…

- Liga 2, etapa a 16-a. Petrolul Ploiești joaca vineri. U Cluj – Academica Clinceni, derby-ul de clasament. Liderul Chindia evolueaza cu Pandurii. Vineri, 9 noiembrie 17:00 CS Mioveni – Dacia Unirea Braila 18:00 FC Petrolul Ploiesti – Ripensia Timișoara Sambata, 10 noiembrie 11:00 Luceafarul Oradea –…

- Laszlo Balint, antrenorul lui Sportul Snagov, a fost invitatul lui Costin Ștucan in emisiunea GSP Live din aceasta dimineața. In sesiunea de Q&A, acesta a relatat farsa amuzanta pe care i-a facut-o lui Mugurel Buga, pe vremea cand cei doi erau colegi la FC Brașov, recunoscand, totodata, ca a luat parte…

- Formatia FC Arges a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Petrolul Ploiesti, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii a II-a.Golurile au fost marcate de Buhaescu ‘3, Nastasie ’48 si Gheorghe ‘90+4. Partidele CS Balotesti – Academica Clinceni si Pandurii Targu Jiu – UTA…

- Detinatoarea Cupei Romaniei, U Craiova, joaca in 16-imile actualei editii a competitiei contra liderului Ligii a 2-a, Sportul Snagov, astazi, de la ora 18:45. Ilfovenii au acceptat sa joace pe „Ion Oblemenco” partida, desi aveau dreptul de a evolua pe teren

- Sportul Snagov a trecut pe teren propriu de UTA Arad, scor 2-1, și a urcat pentru moment pe locul 1 al clasamentului Ligii a 2-a. Ilfovenii nu au resimțit absența principalei guri de foc, Robert Elek, accidentat grav in partida de Cupa Romaniei contra celor de la Slobozia, scor 3-2 (vezi detalii AICI).…

- FC Arges a terminat la egalitate, scor 0-0, in meciul pe care l-a disputat, marti, pe teren propriu, cu Energeticianul Targu Jiu, in etapa a V-a a Ligii a II-a, scrie news.ro.In urma acestui rezultat, Energeticianul urca pe locul 5, cu 10 puncte, iar FC Arges ramane pe locul 8, cu noua puncte.…