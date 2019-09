SMV Ploiesti continua programul "Centenar": O efigie in bronz a voievodului Mihai Viteazul, montata pe fatada Hanului "Leul de Aur", din Sebes

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat vineri, într-o conferinta de presa, ca spera ca la ora meciului cu Spania, gazonul Arenei Nationale sa fie în conditii optime de joc, informeaza News.ro."Gazonul lipseste astazi cu desavârsire, nu avem gazon. În schimb, avem…

- Societatea Cultural-Istorica "Mihai Viteauzl" Ploiesti continua seria actiunilor dedicate Centenarului, incepute in anul In cadrul programului, anul acesta, la Praga, va fi montata o efigie a marelui voievod Mihai Viteazul pe fatada principala a Hanului "Trei Struti", locatie in care…

- Succese cu acelasi scor, 3-0, impotriva a doua dintre pretendentele la promovarea in elita fotbalului romanesc: acasa, cu Dunarea Calarasi, si pe „Ilie Oana”, din Ploiești. Si „Batrana Doamna” ramane lider și dupa etapa cu numarul doi a stagiunii 2019-2020, spre bucuria fanilor care pot visa cu…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat, printr-un comunicat, ca lotul olimpic al Romaniei a obtinut o medalie de bronz la a XVII-a editie a Olimpiadei Internationale de Lingvistica, desfasurata in Coreea de Sud (Yongin), in perioada 29 iulie – 2 august. Reusita ii apartine elevului Matei Costin Banu,…

- Antrenorul Dan Petrescu a declarat sambata seara, la conferința de presa de presa de dupa victoria cu Chindia Targoviști, scor 4-1, de la Ploiești, ca nu le va permite elevilor sai sa mearga la petrecere. Cine va incalca dispozițiile sale va pierde echipa, a anunțat, pe un ton taios, cel poreclit ”Bursucul”.…

- REPARTIZARE LICEE 2019, ADMITERE LICEU 2019. Ministerul Educației a publicat lista cu ultima medie de Admitere 2018 pentru liceele din toata tara, pe fiecare specializare. In Prahova, au fost doar 4 medii de 10, la specializarea Matematica Informatica, astfel: COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU",…

- Camerele de supraveghere au mai facut inca o „victima” la Sebeș. O femeie a fost surprinsa de acestea in timp ce a abandonat o punga cu gunoi menajer langa pubelele subterane. Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor a publicat filmulețul pe o rețea de socializare cu urmatorul mesaj: “Imagini surprinse…

- Zeci de lucrari n-au putut fi evaluate nici macar cu nota doi! N. Dumitrescu Emotiile absolventilor de clasa a VIII-a, deopotriva ale parintilor si profesorilor lor, s-au risipit ieri, la ora pranzului, cand au fost anuntate, oficial, rezultatele Evaluarii Nationale. In Prahova, au fost inscrisi in…