SMS-ul lui Dăncilă. Mihai Fifor dă cărțile pe față „Va dezamagesc și spun ca niciodata premierul Romaniei nu a facut o astfel de presiune. Niciodata nu a incercat sa aduca in discuție mandatul de prim-ministru in contextul Congresului sau a ceea ce urmeaza sa se intample in perioada imediat urmatoare”, a declarat Mihai Fifor, joi, la Antena 3, intr-o ediție speciala. „Dimpotriva, toate declarațiile premierului arata altceva. Sa ne aducem aminte ca ideea de baza pe care o anunța doamna Dancila e aceea potrivit careia acest Congres nu trebuie sa fie despre funcții, ci despre mesajul pe care Congresul trebuie sa-l dea sambata, sa fie despre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

