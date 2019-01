Smoothie-uri pentru orice ocazie, cu un blender potrivit! Tu nu ai încăunul? Toti am auzit de blender, acest minunat mic electrocasnic, care ar trebui sa se gaseasca in casa fiecaruia dintre noi, dar cati stim cat de multe lucruri delicioase si/sau utile pot fi preparate cu acesta? Evident, stim ca se pot prepara sucuri, smoothie-uri, creme, supe, ba chiar masti pentru fata, din fructe si legume si multe alte ingrediente. Un blender este ideal pentru orice anotimp, dar cu atat mai mult iarna, cand consumam, de regula, mai putine fructe si (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

