Smogul toxic care acoperă Bangkok-ul duce la închiderea a sute de şcoli Un numar de 437 de scoli din Bangkok se vor inchide de miercuri la pranz (05.00 GMT) pana vineri din cauza smogului toxic cu care capitala Thailandei se confrunta de la sfarsitul anului trecut, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. "Pentru a preveni aparitia unor probleme serioase de sanatate in randul scolarilor, este mai bine ca acestia sa nu vina la scoala pentru moment", a indicat miercuri reporterilor viceguvernatorul Bangkok-ului, Kriangyos Sudlapa. Edilii capitalei preconizeaza mai multe masuri pentru reducerea smogului toxic, printre care pulverizarea cu suc de trestie de zahar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

